Вночі Росію масовано атакували дрони: ворог бідкається про понад 50 БпЛА

В ніч проти 20 квітня в Росії лунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників. Міноборони країни-агресорки стверджує, що було збито півсотні повітряних цілей.

Вночі 20 квітня вибухи лунали в різних областях Росії – від Брянської до Московської й Тульської. У багатьох містах палають енергетичні об'єкти.

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Ворог заявив про збиття пів сотні дронів

Міноборони Росії вже опублікувало "звіт" про нічну атаку. Варто зауважити, що ворог ніколи не пише, скільки безпілотників було випущено по його країні і лише дає про "збиття цілей".

У відомстві агресора заявили, що їхні засоби ППО нібито знищили або перехопили аж 50 "українських БпЛА". За їхніми словами, з них 26 – над територією Білгородської області, 10 – над територією Брянської області, 8 – над територією Курської області, 2 – над Тульською областю та по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Скільком безпілотникам вдалось прошмигнути над головами росіян і чи дійсно ворог збив 50 дронів – перевірити неможливо. Однак з кадрів, які публікують в мережі, таки очевидно, що влучання були.

Тим паче, що у звіті міноборони Росії чомусь немає Воронезької області, де теж лунали вибухи та працювала ППО.

Робота ППО у Воронезькій області: дивіться відео

Пожежа в Брянській області: дивіться відео

Пожежа в Бєлгородській області: дивіться відео

Наслідки "бавовни" в Росії 20 квітня