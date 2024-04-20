Ці дії можуть призвести до розвалу Росії: військовий огляд від Світана

У ніч проти 20 квітня у 8 областях Росії було уражено низку важливих інфраструктурних об'єктів. Удари по вуглеводневій галузі можуть призвести до розвалу Росії.

Таку думку у щоденному зведенні на 24 Каналі висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що саме ця галузь тримає російську економіку. Також він пояснив, який вплив матимуть на Росію влучання по електростанціях.

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Що може розвалити Росію

Світан переконаний, що нічна атака по об'єктах інфраструктури країни-агресорки – це продовження дій, які розпочали Головне управління розвідки та Служба безпеки України. Продовження таких операцій може призвести до припинення отримання Росією зовнішнього фінансування.

Крім того, механізмів для цього є багато, починаючи з безпілотників і навіть диверсійно-розвідувальних груп, які також можуть працювати на цьому напрямку.

"Саме ці дії призведуть до розвалу Росії, як свого часу призвели до розвалу Радянського Союзу на республіки – такі ж дії, лише зовнішні: зниження ціни на нафту, зменшення внутрішнього фінансування та неспроможність Москви фінансувати колонії. Та сама картина буде в Росії й зараз, тобто знищення вуглеводневої галузі призведе до неможливості Москви фінансувати ті колонії, що вона захопила за останні 100 років", – припустив полковник запасу ЗСУ.

Який вплив мають удари по ворожих електростанціях

Цієї ночі також були влучання по електростанціях у Калузькій та Брянській областях Росії. Такі влучання є важливими з погляду того, що усі військові об'єкти ворога живляться від цивільної інфраструктури. Це робить будь-який такий об'єкт законною воєнною ціллю.

Подальше продовження таких операцій дасть можливість зменшити військове виробництво техніки, боєприпасів на фронт і, відповідно, зменшить кількість наших вбитих воїнів,

– зазначив Світан.

Тобто це асиметричний удар, який допоможе нам зберегти життя наших захисників.

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