Перекрито трасу, евакуйовано залізничну станцію: яка ситуація після вибухів у Тверській області

Безпілотники вночі 21 вересня атакували Тверську область. Після цього у регіоні одразу почали евакуацію населення та перекрили деякі дороги.

Відомо, що під обстріл потрапив арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони Росії в селищі Октябрське. Цей склад розташований поблизу міста Торопець, яке атакували 18 вересня, пише 24 Канал.

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Яка ситуація у Тверській області після атаки БпЛа

Після атаки по Торопецькому району Тверської області у регіоні розпочалася евакуація.

Як повідомляють росЗМІ, зокрема, о 3 ночі "у зв'язку з інцидентом" евакуювали залізничну станцію Стара Торопа. Скасували також рейси декількох пасажирських поїздів, а деякі інші відправилися із затримкою альтернативними маршрутами.

Також перекрили рух усіх видів транспорту трасою М-9 "Балтія" у Тверській області.

Окрім того, багато росіян самостійно повтікали з місця атаки, не чекаючи евакуації, – "на всякий випадок". У російських телеграм-каналах подейкують, що в Октябрському розташований "секретний об'єкт", де могла зберігатися ядерна ракета "Сатана" та інші види зброї, які могли б стерти в порох десятки кілометрів навколо.

До слова, ситуація після атаки у Тихорецькому районі Краснодарського краю не гірша. Зокрема, туди неможливо проїхати автошляхом зі сторони Виселківського району. Окрім того, звідти евакуювали 1,2 тисячі осіб.