Під Москвою прогримів вибух на металургійному заводі: є постраждалі

У Росії знову прогримів потужний вибух. Цього разі на металурійгійному заводі компанії "Молірен".

Вибух пролунав сьогодні вранці, 23 січня. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух на заводі

У російських екстрених службах стверджують, що причиною вибуху начебто став алюмінієвий пил. За попередніми даними, до надзвичайної ситуації призвело "порушення технологічного процесу".

РосЗМІ повідомили, що одна людина отримала травми. Внаслідок вибуху на заводі спалахнула пожежа.

ТОВ "Молірен" нібито займається металургією та органічною хімією. Сам завод розташований за 145 кілометрів від Москви у місті Рошаль.

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