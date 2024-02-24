Не лише Липецьк: де ще лунали вибухи цієї гарячої для Росії ночі

У Росії ніч 24 лютого виявилася напрочуд гарячою. У кількох регіонах країни-агресорки лунали потужні вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, вибухи були не лише у Липецьку, а й в ще двох областях Росії, інформує 24 Канал.

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Де ще лунали вибухи у Росії

У міністерстві оборони країни-агресорки розповіли, що, мовляв, вночі 24 лютого з 00:20 по 02:00 російська армія буцімто припинила "чергові спроби київського режиму здійснити терористичні атаки" по території їхньої країни. Як стверджували окупанти, тієї ночі були "застосовані БпЛА літакового типу" по об'єктах на території Росії.

У міноборони держави-агресора зазначили, що їхня сумнозвісна протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотні літальні апарати перехоплені над територіями Курської та Липецької областей, де зафіксували 3 БпЛА, а також "знищено" один БпЛА над територією Тульської області.

До цього міністерство оборони Росії повідомляло, що 23 лютого близько 21:30 за місцевим часом начебто знищили безпілотник у Бєлгородській області. Через годину БпЛА зафіксували й "нівелювали" у Брянській області.

Далі близько 23:15 за місцевим часом було буцімто знищено над територією Тульської області. Безпілотник нібито знищили за допомогою ППО. Згодом російська ППО вже о 00:15 24 лютого, за даними російського Міноборони, знищила 2 безпілотники над територіями Тульської та Курської областей.

Які наслідки по російських областях були після вибухів

Губернатор Брянської. області Алєксандр Богомаз, що на території регіону вночі було нібито знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Це буцімто сталося над Стародубським муніципальним округом.

За словами Богомаза, постраждалих та руйнувань внаслідок атаки начебто немає. Губернатор також сказав, що оперативні служби працюють на місці подій.

Крім того, про роботу російської ППО повідомляв і губернатор Курської області Роман Старовойт. Він просив громадян "зберігати спокій".

У мережі також поширилися кадри "ракетної небезпеки" у Курській області. На відео можна побачити, що в регіоні було дійсно чутно вибухи.

У Курській області було гучно: дивіться відео

Гучні звуки чули у кількох районах області. Водночас про постраждалих чи руйнування у Курській області офіційні російські особи нічого не повідомляли.

У Курській області лунали вибухи: дивіться відео

Вибухи також чули й жителі Бєлгородської області. Росіяни також ширили у мережі відео з гучними звуками.

У Бєлгородській області чули вибухи: дивіться відео

Про вибухи у Липецькій області на металургійному комбінаті висловився й губернатор Ігорь Артамонов. Він сказав, що розуміє, що "всі схвильовані опублікованими в соцмережах відео та повідомленнями", тому російські спецслужби перевіряють інформацію про безпілотники, як і першоджерело відео.

Він попросив громадян країни-агресорки "не піддаватися паніці та довіряти лише офіційній інформації". За його словами, вночі 24 лютого всі спецслужби області "було введено в режим максимальної готовності".