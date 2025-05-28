Дістались Підмосков’я: авіаексперт розібрав нічний наліт дронів на Росію

Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Силам оборони важливо вибивати виробничі потужності окупантів.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт і заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський. Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що зрештою Україна дійде до того рівня, що зможе дзеркально відповідати на російські удари по Україні.

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Чому били саме по Підмосков'ю

Як наголосив Храпчинський, удари дронами по російських стратегічних підприємствах – це планова робота, яка має продовжуватися. Україна розраховує на допомогу від партнерів щодо далекобійного озброєння. Але головна мета нашої держави – розвиток власних дронів та ракет.

В будь-якому випадку треба розуміти, що ті засоби, які передають партнери, є обмежені за кількістю та можливостями. Тому пріоритет – розвиток власних спроможностей,

– сказав Храпчинський.

Росія намагається збільшувати виробничі потужності та локалізувати виробництва, аби не залежати від західних та китайських компонентів.

Крім того, упродовж останнього часу Росія знайшла деякі рішення, зокрема, в електроніці, що ускладнюють роботу Силам оборони України. Тому важливо бити саме по виробничих потужностях, щоб призупинити можливість розвитку деяких технологій. Зокрема й тих, які Росія намагається імплементувати у свої дрони.

Зверніть увагу! В ніч на 28 травня лунали вибухи у Зеленограді під Москвою. Там розташовані підприємства, де працюють над мікроелектронікою, електротехнікою, оптикою системами безпеки тощо.

Буквально минулого року Росія запускала близько кількох сотень "Шахедів" на місяць. Зараз ця цифра суттєво зросла.

Важливо не лише посилювати наші спроможності щодо захисту повітряного простору, але й завдавати ударів по стратегічних об'єктах Росії. Окрім того, що вдається знищувати виробничі потужності, так це ще й психологічний тиск на самих росіян,

– сказав Храпчинський.

Додамо, також безпілотники атакували підприємство "Кронштадт" у підмосковній Дубні. Там займаються розробкою дронів. А аеропорт Шереметьєво був тимчасово закритий для рейсів.