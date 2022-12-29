На Брянщині та в окупованому Криму "працювала" ППО, а на Бєлгородщині знищено систему С-300

У той час, коли на українські міста летіла понад сотня російських ракет, на території Брянщини, Бєлгородщини та в Криму цвіла "бавовна". Загарбники, як завжди, заявляють, що серйозних наслідків від вибухів "немає", бо бездоганно спрацювала ППО, хоча уже відомо, що, як мінімум, на одну пускову установку в Кремля тепер менше та ППО працювала не так "бездоганно", як би хотілося.

Кожного разу, коли в Бєлгород, Курськ, Енгельс чи на загарбані Росією території приходить "бавовнятко", окупанти волають, що їхнє ППО "справляється" з усіма повітряними цілями на 100 відсотків. Власне, вранці 29 грудня в одній західних областей російська протиповітряна оборона збила свою ж ракету, а в іншій області невідомий БПЛА ліквідував пускову установку. Більше про те, як насправді працює ворожа ППО, інформує 24 Канал.

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Що відомо про ранкову "бавовну" в Росії та на окупованих територіях

Як зазначають телеграм-канали загарбників, масована ракетна атака була здійснена на Унечський район Брянської області. "Загадкові" безпілотники скинули на території регіону вибухові пристрої та ліквідували систему, яка запускала ракети "С-300".

Окрім того, інцидент зі збиттям власної ракети росіянами стався в Джанкої, що в окупованому Криму. Очевидно, вона летіла в сторону України.

Після цього ворожі ЗМІ ще заявляли, що російська "ППО працює" на Брянщині. Можемо лише здогадуватись, що там відбувалось насправді, бо вірити окупантам точно не варто.

Масована ракетна атака на Україну

Нагадаємо, що під час того, як окупанти не могли розібратися зі своїми ж ракетами та просто-таки починали їх ліквідовувати, чимала кількість їхніх повітряних цілей все ж перетнула кордон з Україною. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк констатував, що загарбники випустили понад 120 ракет по території нашої держави.

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Де були прильоти, а де українська ППО захистила небо, – ми писали у цьому матеріалі. Сміливо можна констатувати, що найбільше постраждала столиця України через цю атаку. Зокрема, ворожі ракети атакували Дарницький район Києва, знищивши декілька цивільних об'єктів у приватному секторі.