"Бавовна" у Курській області спалила підстанцію: знеструмлено 5 населених пунктів
Вночі невідомий безпілотник скинув 2 вибухові пристрої на підстанцію в Курській області. Росіяни звинувачують в атаці Україну.
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у слободі Білої Біловського району безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся.
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Наслідки "бавовни" у Курську
Зранку 29 вересня Старовойт заявив про атаку підстанції. Незадовго до цього він повідомляв про роботу ППО в Курському районі.
Губернатор Курської області заявив, що на місце влучання виїхали пожежники, а внаслідок прильоту є знеструмлення.
Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. Відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно,
– написав Старовойт.
"Бавовна" у Курську: дивіться відео
Важливо зауважити, що це вже не перша атака по енергетичній інфраструктурі Курська. Лише кілька днів тому внаслідок "бавовни" на електропідстанції там було знеструмлено 7 населених пунктів.
У Курську 7 населених пунктів залишились без світла: що відомо про попередню атаку
- 25 вересня дрон скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость в Курській області. Місцева влада повідомила, що без світла залишилися сім населених пунктів.
- Джерела 24 Каналу в СБУ підтвердили, що саме їхній дрон скинув вибухівку на електропідстанцію. Така "бавовна" – свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.
- У Службі безпеки наголосили, що якщо росіяни збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь.