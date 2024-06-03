У Бєлгородській області загорівся склад з боєприпасами, є поранені, – ЗМІ

Російські журналісти інформують про пожежу на складі зі зброєю в Бєлгородській області. Внаслідок займання є поранені окупанти.

У прикордонній Бєлгородській області регулярно щось відбувається. То літаки скинуть чергові бомби, то станеться пожежа. Цікаво, що Путін пояснив напад на Україну нібито тим, що хоче захистити росіян. Але жителі Бєлгородської області щодня в небезпеці через рішення кремлівського диктатора.

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Що відомо про пожежу на складі з боєприпасами на Бєлгородщині

Вдень 2 червня поблизу хутора Гремучий Івнянського району Бєлгородської області в таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів,

– написало видання ASTRA з посиланням на джерела.

Оскільки через пожежу боєприпаси почали детонувати, то є поранені. Семеро російських солдатів у шпиталях із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Попередньою причиною вибуху назвали необережне поводження з боєприпасами.

Журналісти зауважили, що хутір Гремучий розташований приблизно на 39 кілометрів на північ від Бєлгорода. До кордону з Україною звідти понад 63 кілометри.

Відповідно до даних з Вікіпедії, цей населений пункт зовсім крихітний – там живуть 52 особи. А ще він розташований у східній частині української суцільної етнічної території – східній Слобожанщині. Також однойменний хутір є у Ростовській області.

Де розташований хутір Гремучий, в якому горів склад з боєприпасами: показуємо на карті

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Журналісти ASTRA порахували, що за три дні росіяни скинули на область три авіабомби. А за сто днів війни бомбили її понад 80 разів, тобто майже щодня.

На початку червня Сили оборони вдарили по Бєлгородщині з HIMARS. Під удар потрапила установка С-300 або С-400.

Саме з цієї області смертоносне залізяччя летить на Харківщину. Тож бєлгородці сповна можуть відчути, як це – коли війна приходить у твій дім.

А ще Сили оборони навчилися збивати російські розвідувальні дрони "Орлан", які окупанти запускають перед обстрілами. Це роблять завдяки БпЛА "Крило". На що здатен цей безпілотник – читайте тут.