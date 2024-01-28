Витрачають більше ресурсів: військовий експерт про важливість ударів по території Росії

Україні важливо бити по території Росії. Однак тут все також впирається в кількість ракет та дронів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що перенесення воєнних дій на територію ворога завжди є важливим. Навіть якщо це не вторгнення, а просто удари по військових об'єктах.

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Потрібна велика кількість засобів ураження

Як наголосив Гендельман, звісно, було б добре, якби Україна отримала одночасно кілька сотень далекобійних ракет. Це вплинуло б на війну вже у найближчі тижні та місяці. Однак поки міжнародні партнери не дійшли до такого рішення.

Проблема в тому, що великої кількості такої зброї ніхто не обіцяє. Якби дали хоча б якісь засоби в певних кількостях, то це вже було б корисно для України. Це краще, ніж нічого,

– зазначив Гендельман.

Збільшення ударів по Росії вплине на ворога. Вони змушені адаптуватися та витрачати більшу кількість зусиль та ресурсів. Це створює для них додаткові проблеми.

До прикладу, удари по нафтогазових об'єктах є надзвичайно важливими. Такі підприємства мають велике значення для Росії. Це – корисні удари. Після таких ударів росіяни змушені посилювати свою ППО біля конкретних об'єктів та витрачати більше ресурсів. Але знову-таки все впирається у кількість. Чим більше таких засобів буде – тим більше буде ефективних ударів,

– підкреслив Гендельман.

Вибухи в Росії: коротко