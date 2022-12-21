"Мало їм не буде": Данілов назвав умову, за якої "бавовни" у Росії ставатиме ще більше
У Росії щоденно щось бахкає. І ця тенденція лиш набирає обертів. За словами Олексія Данілова, "бавовни" у країні-агресорці буде значно більше.
На цьому секретар РНБО наголосив під час телемарафону. За словами Олексія Данілова, причиною регулярної "бавовни" стала політика Росії щодо усього цивілізованого світу.
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"Бавовни" буде ще більше
Данілов наголосив, що якщо країна-агресорка не припинить гнути свою лінію, то "бавовни" ставатиме лише більше.
Я попереджав, що "бавовна" в Росії буде наростати, і її буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія,
– наголосив він.
Данілов додав, що окупанти мали б чемно себе поводити стосовно цивілізованого суспільства. У такому випадку їм не потрібно було б перейматися через "бавовну". Але якщо вони не змінять свою політику, яку провадять останнім часом, то вибухи лиш наростатимуть.
Він наголосив, що "бавовну" підвозитимуть не лише туди, де вона вже стала частим гостем. Її слід буде очікувати й в інших містах країни-агресорки. Данілов підкреслив, що "мало їм не буде точно".
Що відомо про свіжу "бавовну" в Росії
- Напередодні вибухи лунали у Брянській області. Окупанти тоді вже почали бідкатися про "удар безпілотником" по енергооб'єкту.
- За даними росіян, якийсь невідомий "безпілотник" буцімто влучив у споруду Трубчевської РЕМ. За улюбленими методичками Кремля, "постраждалих немає". На диво, минулося без заяв про "роботу ППО". Хоча, це улюблена фраза з Бєлгородської області.
- А перед тим спалахнула неабияка пожежа у Чувашії. А все тому, що там вибухнув магістральний газопровід. Сталося це поблизу сіл Кюльхірі та Калініне Вурнарського району. Полум'я було надзвичайно сильне та на десяток метрів здіймалося в небо.
- А ось і свіженька "бавовна" з Бєлгородщини. Її підвезли 19 грудня, внаслідок чого місцеві мешканці залишилися без світла, а також мали проблеми з водопостачанням. Тоді ж мешканці Шебекіно отримували повідомлення, в яких їх закликали спускатися до сховищ або підвалів. Мовляв, у регіоні відбувається обстріл.