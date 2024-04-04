Руйнування серйозні: невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі

Невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі. Слідчі країни-агресора відкрили справу за статтею "диверсія" й намагаються знайти винуватців.

У ніч проти 3 квітня на електропідстанції у Санкт-Петербурзі трапився сильний вибух. Про це повідомляють російські видання.

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Подробиці події

За даними одного з російських телеграм-каналів, в ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка, яка повідомила, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи.

Коли поліцейські та співробітники спецслужб виїхали на місце події, вони виявили два пошкоджені трансформатори з рваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів. На місці також працювали сапери та співробітники ФСБ.

Наслідки диверсії на підстанції в Санкт-Петербурзі

Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає. Через подію у самому місті, а також у деяких населених пунктах Ленінградської області без електрики залишилося 12 тисяч осіб.

Тим часом російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею "диверсія".

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