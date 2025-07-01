Дрони атакували Ростов, Таганрог та Новочеркаськ у Росії: є влучання по вокзалу та ГРЕС
- Українські дрони, ймовірно, атакували регіони Росії, включаючи Ростов, Таганрог та Новочеркаськ, завдавши ударів по вокзалу та ГРЕС.
- Російське Міноборони заявило про збиття 51 дрона, атаки були зафіксовані у декількох областях, включаючи Курську та Брянську.
- Основний удар прийшовся на передмістя Ростова-на-Дону та Таганрог, інформації про постраждалих та інші наслідки поки немає.
В ніч на 23 липня, ймовірно, українські БпЛА атакували низку регіонів Росії. Вибухи лунали у Ростові-на-Дону та у Таганрозі.
Російське Міноборони заявляє про 51 збитий дрон ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про нічну атаку по Росії?
Російська влада заявляє про збиття дронів у Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській та Липецькій області.
Основний удар стався по передмістю Ростова-на-Дону та по Таганрогу. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, шум двигунів дронів і спалахи у небі.
Вибухи у Ростовській області: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
Дрони зокрема атакували залізничний вокзал у Новочеркаську. За словами російський ЗМІ, під ударом була і місцева ГРЕС – теплова електростанція.
Інформації про постраждалих та про інші наслідки атак поки немає.
Дрони атакували залізничний вокзал у Новочеркаську: дивіться відео
У Росії вночі 23 липня лунали вибухи: дивіться відео (присутня лайка!)