Шалені збитки, – військовий назвав неочевидні втрати Росії від українських дронів

У Росії серйозні проблеми через безпілотники, які перешкоджають роботі аеропортів. Окрім цього є також вибухи поблизу військових об'єктів ворога.

Авіаційна галузь російської економіки зазнає серйозних збитків через те, що чимало рейсів було скасовано. Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що Україна докладала і докладає багато зусиль до того, щоб у Росії кожного дня ставало в менше грошей для продовження війни.

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Як Україна може тиснути на Росію?

Андрій Ткачук зауважив, що завдяки санкціям українські військові суттєво знищили авіаційну галузь в Росії. За його словами, якщо аеропорт зупиняється хоча б на 2 години, то це шалені збитки та проблеми.

Абсолютно кожен дрон себе окуповує. Це вже не майбутнє війни, а теперішнє. Дрони роблять феноменальні речі, тому треба розвивати малі підприємства, де виготовляють безпілотники, проводити реформи в управлінні й закупівлях,

– сказав він.

З початку року бригади, які мали 1,5 – 5 мільйонів гривень на закупівлю різних типів дронів, зараз мають 27 – 30 мільйонів гривень на місяць.

Це допомагає купувати більше безпілотників напряму у виробників. Майор ЗСУ зауважив, що деякі бригади підвищили свою ефективність з ураження ворога до 300 – 400%.

Загальне відсоткове співвідношення зростання уражень у всіх Силах оборони — 40 – 50%,

– додав Андрій Ткачук.

За його словами, стратегія виснажування ворога, який суттєво переважає кожного дня має вдосконалюватися, щоб ставати максимально ефективною та якісною.

Зазначимо, у ніч на 21 липня кілька регіонів Росії зазнали масованої атаки дронів, зокрема Ростовська та Московська області. У Ростовській області уламки безпілотника спричинили пожежу на залізничному вокзалі, що частково паралізувало рух потягів. У Московській області дрони впали біля житлових будинків та патронного заводу, внаслідок чого скасували десятки авіарейсів у кількох аеропортах.