Це наслідки, і вони продовжуватимуться, – у ГУР назвали причини частої "бавовни" в Росії

Останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі. Очевидно, що подібних випадків лише більшатиме з низки причин.

Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, зауваживши, що глобально у цьому винен сам Путін, який розв'язав війну проти України.

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Що стоїть за вибухами в Росії

Юсов зазначив, що диверсії – це те, що робить російський режим на чолі з Владіміром Путіним в Україні. Йдеться про тероризм, диверсії, геноцид, що є воєнними злочинами.

Водночас, зауважив він, на тимчасово окупованих українських територіях діє рух опору, а також працюють наші сили безпеки й оборони, захищаючи свій суверенітет і звільняючи землю від агресора.

Якщо говорити про територію Росії, то, за його словами, більшість вибухів та пожеж – це робота самих громадян країни-агресорки з різних мотивів.

І так – це прямі наслідки російського вторгнення й агресії проти України. І наслідки ці будуть лише продовжуватись,

– певен представник ГУР.

Він додав, що режим Путіна не залишив представникам місцевого руху опору вибору, адже що всі інші способи боротьби уже вичерпані, а справжня парламентська опозиція або фізично знищена, або сидить у в'язниці, або опинилася за кордоном.

Чому вибухів на заводах буде більше

Представник ГУР заявив, що глобальною причиною того, що 17 січня ефектно вибухнув завод у місті Шахти в Ростовській області, як і інших подібних випадків, – є війна Росії проти України.

Зокрема, через те, що Путін намагається розосереджувати військове виробництво по країні,

– сказав Юсов.

Адже, пояснив він, для цього використовують непридатні, необладнані приміщення, відповідно, не дотримуючись техніки безпеки. Тож логічно, що такі інциденти все більше трапляються, коли дрони, наприклад, намагаються збирати в бізнес-центрах людьми, які до цього не підготовлені. Це один момент.

А другий, додав він, полягає у загальній деградації інфраструктури і перевірок техніки охорони, праці та багатьох інших моментів. Тому що вся країна думає, як би вбити більше сусідів, а не про власний захист і розвиток своєї економіки.

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