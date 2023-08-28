Підривають бойовий потенціал ворога і впливають на хід війни, – експерт про спецоперації СБУ

"Бавовни" від СБУ в Росії та окупованому Криму вже стали буденною реальністю і мають великий вплив на хід війни.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Як приклад, він наводить дві останні спецоперації військової контррозвідки СБУ: вдалі удари по складу в Криму та аеродрому в Курську.

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Спецоперації СБУ в Криму та Росії підривають бойовий потенціал ворога і мають значний вплив на хід війни. В Росії більше немає безпечних місць, а Крим стає болем бою, де в прямому сенсі горить земля під ногами окупантів,

– підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, останні удари мали важливе військове значення.

"Знищення складу боєприпасів в окупованому Криму, зменшує їх доставку на фронт та значно ускладнює логістику ворога. Росіяни змушені ще далі відсувати свої склади. Удар по аеродрому в Курську демонструє, що Росія не може там безпечно тримати військові літаки. Крім того, уражено системи ППО, які є надзвичайно цінними в нинішніх умовах", – акцентує політолог.

Починаючи з лютого минулого року підрозділи СБУ вже знищили техніки ворога більш ніж на півтора мільярда доларів. І цей досвід треба переймати іншим військовим,

– резюмує експерт.

Коротко про останні спецоперації СБУ