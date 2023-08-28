Російські аеродроми захищає лише персонал: Левін пояснив, як туди пробирається "бавовна"
В ніч на 27 серпня відбулася ефективна атака по аеродрому в Курську. Зараз окупанти часто не мають сил та засобів, щоб повністю захистити стратегічні військові об'єкти.
Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін, зауваживши, що Росія все ж таки величезна за територією країна. І там фізично неможливо перекрити усі військові об'єкти. Це – слабкість, якою успішно користуються зацікавлені люди.
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Перекинули значну кількість військ в Україну
Як наголосив Левін, значна частина російських окупантів зараз перебуває в Україні. Сюди ж вони перекинули величезну кількість власних зенітних ракетних комплексів, зокрема, на Південь, де є багато важливих для них логістичних "артерій".
Аеродроми зі стратегічною авіацією – це не просто об'єкти. Це – об'єкти підвищеної охорони. Там, окрім систем ЗРК, має бути цілий окремий батальйон охорони, який захищає цей аеродром. Піхотний батальйон. Їх нема. Вони і ці батальйони охорони перекинули в Україну. І тепер ці аеродроми власними силами захищає персонал. А так повністю гарантувати захист неможливо,
– зауважив Левін.
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Крім того, значну кількість засобів ППО окупанти стягнули саме до Москви. Там вже чи не щотижня прилітають різні невідомі безпілотники. А це – великі збитки для росіян, адже вони змушені перекривати повітряний простір.
Це – вразливість. Вони не можуть захистити військові аеродроми та й усю свою територію. На цю вразливість потрібно тиснути і надалі,
– наголосив Левін.
Вибухи в Росії: коротко
- Упродовж останніх місяців на військових об'єктах в Росії почастішали вибухи. Туди регулярно прилітають невідомі безпілотники.
- В ніч на 27 серпня, за даними джерел 24 Каналу, військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром в Курську. Дрони-камікадзе влучили в чотири літаки Су-30 та один МіГ-29. Крім того, вдалося уразити радари комплексу С-300 та два ЗРГК "Панцир-С1"
- 28 серпня окупанти повідомляли про появу двох або трьох безпілотників біля аеродрому в Брянській області.