Росія зазнала чергової масованої атаки безпілотників по своїй території. Міноборони Кремля стверджує, що ППО нібито успішно відпрацювала по дронах.

Як заявляють у Москві, в ніч на 28 квітня Україна здійснила "спроби атак" на об'єкти в різних регіонах Росії. Зокрема, чули вибухи в Брянській, Курській, Бєлгородській та Калузькій областях, – інформує 24 Канал.

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Неспокійна ніч в Росії

Під час обстрілу, що зафіксували близько 03:40 біля нафтобази в місті Людиново, впали три безпілотники. Окупанти поспішили запевнити, що ніхто не постраждав, а також нібито не зафіксовано серйозних руйнувань. На місці події розпочали перевірки.

Чергові засоби ППО знищили та перехопили 17 українських БПЛА з яких: дев'ять – над територією Брянської області, три – над територією Курської області, два – над територією Білгородської області та три – над територією Калузької області,

– йдеться у повідомленні Кремля.

Загалом Росія продовжує використовувати риторику про "терористичні атаки з боку України", насправді пожинаючи плоди війну, яку вона розв'язала проти нашої держави.

Ширший контекст

Раніше повідомляли, що в ніч на 28 квітня в Криму та деяких регіонах Росії, таких як Брянськ та Курськ, відчутне зростання напруженості через серію вибухів. Жителі Джанкоя та інших населених пунктів окупованого Криму стали свідками потужних детонацій, які могли бути викликані ракетами-обманками.

Російські ЗМІ та прокремлівські телеграм-канали активно поширюють інформацію про роботу протиповітряної оборони (ППО), стверджуючи про нібито збиття "обманок" та ракет типу ATACAMS. Однак заяви про успішне перехоплення всіх цілей викликають сумніви та можуть бути спробою дезінформації.

Ситуація з безпілотниками в регіонах Брянська та Курська також викликала тривогу серед місцевого населення Росії. Прокремлівські джерела намагаються представити події як "терористичні атаки" з боку України, хоча, як ми писали вище, це всього-на-всього наслідки вторгнення, про яке Путін оголосив 2022 року.

Українські військові дії, спрямовані проти військової інфраструктури агресора, є частиною стратегії стримування російських дій на своїй території. Щойно Кремль виведе свої війська з України, закінчаться проблеми, які ледь не щоночі тривожать загарбників.