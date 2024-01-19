Атака по Клинцях: пожежа, яку і досі ніяк не можуть приборкати росіяни, збільшилася
Сьогодні, 19 січня, у Брянській області Росії прогриміли гучні вибухи, внаслідок чого розпочалася масштабна пожежа. На місці працюють відповідні служби, проте наразі ситуація погіршується, оскільки їм і досі не вдалося ліквідувати загоряння.
Раніше місцевий губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що нафтобазу намагався атакувати буцімто український безпілотник. Втім, начебто, дрон вдалось збити, а снаряд залетів на територію нафтобази, що власне і стало причиною пожежі та задимлення.
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У Клинцях не можуть приборкати пожежу
Про пожежу ще вранці розповіли губернатор Брянської області Олександр Богомаз, міноборони Росії та російські телеграм-канали. Російське оборонне відомство традиційно звинуватило у всьому Україну.
Станом на зараз пропагандистські ЗМІ повідомляють, що за інформацією екстренних спецслужб, масштаби загоряння розширюються.
Площа пожежі на клинцівській нафтобазі збільшилася до 1,8 тисячі квадратних метрів,
– мовиться в повідомленні росЗМІ.
За словами очевидців, ця нафтобаза розташована біля вокзалу у Клинцях, а саму заграву бачили у кількох районах міста.
Попередньо, для ліквідації загоряння було задіяно навіть пожежний потяг та 13 пожежних автоцистерн. Росіяни також зазначали, що постраждалих унаслідок атаки на нафтобазу нібито немає.
Атака по Клинцях: що відомо
- Джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що ця атака по ворожому об'єкту була роботою української розвідки. Відомо, що було уражено чотири резервуари з бензином.
- Водночас представник ГУР МО офіційно ані підтвердив, ані спростував цю інформацію. Він також розповів, що коли мовиться про нафтобазу, яка задіяна в забезпеченні окупаційного корпусу паливо-мастильними матеріалами й не тільки, то це ускладнює логістику для окупантів. За його словами, це зриває графіки постачання та надання. Зокрема, це надає додаткові можливості та більше часу, а також збільшує простір для маневру наших захисників.
- Місто Клинці у Брянській області розташоване за майже 60 кілометрів від крайньої північної точки на кордоні України. Таким чином, ця атака вчергове підтверджує "дірявість" російської протиповітряної оборони.
- Крім того, під ударом опинився Тамбовський пороховий завод. Російські пропагандисти зазначили, що ця атака відбулася о четвертій годині ранку за місцевим часом. За словами росіян, безпілотник літакового типу буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. За словами росЗМІ, постраждалих та руйнувань нібито немає. Однак персонал заводу все одно "для безпеки" евакуювали.