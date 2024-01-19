Атака по Клинцях: пожежа, яку і досі ніяк не можуть приборкати росіяни, збільшилася

Сьогодні, 19 січня, у Брянській області Росії прогриміли гучні вибухи, внаслідок чого розпочалася масштабна пожежа. На місці працюють відповідні служби, проте наразі ситуація погіршується, оскільки їм і досі не вдалося ліквідувати загоряння.

Раніше місцевий губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що нафтобазу намагався атакувати буцімто український безпілотник. Втім, начебто, дрон вдалось збити, а снаряд залетів на територію нафтобази, що власне і стало причиною пожежі та задимлення.

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У Клинцях не можуть приборкати пожежу

Про пожежу ще вранці розповіли губернатор Брянської області Олександр Богомаз, міноборони Росії та російські телеграм-канали. Російське оборонне відомство традиційно звинуватило у всьому Україну.

Станом на зараз пропагандистські ЗМІ повідомляють, що за інформацією екстренних спецслужб, масштаби загоряння розширюються.

Площа пожежі на клинцівській нафтобазі збільшилася до 1,8 тисячі квадратних метрів,

– мовиться в повідомленні росЗМІ.

За словами очевидців, ця нафтобаза розташована біля вокзалу у Клинцях, а саму заграву бачили у кількох районах міста.

Попередньо, для ліквідації загоряння було задіяно навіть пожежний потяг та 13 пожежних автоцистерн. Росіяни також зазначали, що постраждалих унаслідок атаки на нафтобазу нібито немає.

Атака по Клинцях: що відомо