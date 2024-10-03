Чи в росіян проблеми зі снарядами: Ступак вказав на несподівані деталі

Російські воєнкори почали розповідати про проблеми з артилерійськими снарядами в окупантів. Труднощі з постачанням у них дійсно можуть бути, але боєприпасів досі багато.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що вибухи в Торопці та вибухи в Тихорецьку дійсно могли наробити проблеми окупантам. Але не варто їх перебільшувати.

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Чи дійсно є проблеми

Як наголосив Ступак, упродовж вересня Сили оборони України змогли вдарити по трьох важливих військових арсеналах окупантів. Щось вдалося повністю знищити, щось було сильно пошкоджене.

Такі удари дійсно могли спричинити проблеми. Деякі пропагандисти почали акуратно натякати про проблеми з боєприпасами. Вони бояться напряму про це говорити через загрозу отримати проблеми від російського режиму.

Найімовірніше, певні проблеми є. Але їх не можна назвати катастрофічними. Також були дані від Міноборони України, що зараз перевага артилерії на боці Росії. Співвідношення становить 1:3. Раніше було 1:10. Звісно, це така "загальна температура по лікарні", але показово. Хоч все залежить від конкретної ділянки на фронті,

– сказав Ступак.

Важливо продовжувати завдавати ударів по таких військових арсеналах Росії. Ще кілька вибухів на таких великих об'єктах – і в окупантів почнуться значно серйозніші проблеми.

Зверніть увагу! В ніч на 3 жовтня дрони СБУ, ССО та інших підрозділів Сил оборони України успішно атакували російський військовий аеродром "Борисоглєбськ". Там вдалося вдарити по складах з КАБами, місцях стоянки літаків Су-35, Су-34 та по місцю зберігання авіаційного палива.