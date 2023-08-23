Злий жарт: чому дрони падають саме в елітних районах Росії

Невідомі дрони "кружляють" в досить цікавих місцях Росії. Вибухи як не у хмарочосі "Москва-Сіті", так у заможних котеджних містечках Підмосков'я.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що подібна "випадковість" згубно впливає на настрій російських псевдоеліт. Тоді як прості росіяни не відчувають загрози, тому продовжують скупчуватися в людних місцях.

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Чому дрони падають поряд з "елітою"

У Росії планують провести "вибори" у загальноросійський день голосування – 10 вересня. Проте навіть часті "візити" дронів не змусять окупантів сидіти вдома. Росіяни підуть у людні місця. Вони не відчувають небезпеки, бо не було масових жертв серед населення.

Тут варто звернути увагу на одну особливість. Безпілотники залітають не у прості місця. Майже постійно щось "бахкає" там, де проживають заможні люди – бізнес-центр "Москва-Сіті", котеджні містечка в Підмосков'ї.

"А все тому, що ППО стоїть саме там. Ймовірно, безпілотники змінюють курс при підльоті до таких "островів" сприятливого життя впливових людей Москви та Підмосков'я", – зауважив політтехнолог.

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Можна підсумувати, що системами ППО захищені багаті росіяни. Проте простолюду також нічого не загрожує, бо дрони туди не прилітають.

Умовні псевдоеліти прикрили себе, але це зіграло злий жарт з ними, бо тепер усе збивають саме там,

– підкреслив Тизенгаузен.

Аби розв'язати таку "складну" проблему є кілька варіантів:

не ставити ППО, але є ризик влучання;

переселитися кудись на околиці, але не за статусом;

втекти з Москви.

Більшість росіян послуговуються саме останньому варіанту. Тікають зі столиці сім'ями, але лише ті, хто повністю не вбудований в путінську систему.

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