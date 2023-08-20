Росія під сильним тиском через атаки по її території: хто потрапив під роздачу від Путіна
Джерело:Міноборони Великої Британії
За останні місяці кількість ударів по країні-агресорці зросла. У британській розвідці повідомили, що через це Путін сильно тисне на Повітряно-космічні сили Росії, зокрема сили ППО.
У Міноборони Британії повідомили, що керівництво Повітряно-космічних сил Росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною Росією.
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Начальник штабу ПКС Росії потрапив під роздачу
У британській розвідці зазначили, що удари вглиб Росії є стратегічно важливими й критичними для Путіна, оскільки він вірив, що повномасштабне вторгнення матиме лиш незначний прямий вплив на росіян.
Тиск, ймовірно, буде особливо чинитися на начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії, генерала-полковника Віктора Афзалова,
– додало британське відомство.
Тим часом британці зазначили, що головнокомандувач ПКС Росії генерал Сергій Суровікін залишається відсутнім на робочому місті – Кремль підозрює його у змові з Пригожиним під час заколоту в червні 2023 року.
Тим часом безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Також у Міноборони Британії припустили, що останнім часом по Росії нібито прилітають радянські ракети С-200. Такий попередній висновок там зробили з огляду на "повідомлення, які почастішали". Однак зазначимо, що Україна не повідомляла про використання цих ракет по Росії.
Останні вибухи в Росії
- 19 серпня на авіабазі "Сольци" в Новгородській області Росії пролунали вибухи – є пошкодження кількох літаків Ту-22м3, які завдають ударів по Україні. Росіяни заявили про атаку БпЛА.
- У міноборони Росії заявили, що пошкоджень зазнав 1 літак. Водночас російські джерела стверджують, що щонайменше 2.
- Уночі 20 серпня у російському Курську пролунав потужний вибух у районі залізничного вокзалу. Росіяни знову заявили, що в дах вокзалу буцімто врізався безпілотник.
- У Московській області теж було неспокійно. Росіянам вчергове довелось оголошували план "Ковьор" в аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" через загрозу БпЛА.
- 18 серпня російські окупанти теж заявили про нашестя дронів на Москва-сіті. Росіяни видали новину про атаку нібито українського БпЛА "Бобер". Московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" тимчасово обмежували польоти.