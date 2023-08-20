Росія під сильним тиском через атаки по її території: хто потрапив під роздачу від Путіна

За останні місяці кількість ударів по країні-агресорці зросла. У британській розвідці повідомили, що через це Путін сильно тисне на Повітряно-космічні сили Росії, зокрема сили ППО.

У Міноборони Британії повідомили, що керівництво Повітряно-космічних сил Росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною Росією.

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Начальник штабу ПКС Росії потрапив під роздачу

У британській розвідці зазначили, що удари вглиб Росії є стратегічно важливими й критичними для Путіна, оскільки він вірив, що повномасштабне вторгнення матиме лиш незначний прямий вплив на росіян.

Тиск, ймовірно, буде особливо чинитися на начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії, генерала-полковника Віктора Афзалова,

– додало британське відомство.

Тим часом британці зазначили, що головнокомандувач ПКС Росії генерал Сергій Суровікін залишається відсутнім на робочому місті – Кремль підозрює його у змові з Пригожиним під час заколоту в червні 2023 року.

Тим часом безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Також у Міноборони Британії припустили, що останнім часом по Росії нібито прилітають радянські ракети С-200. Такий попередній висновок там зробили з огляду на "повідомлення, які почастішали". Однак зазначимо, що Україна не повідомляла про використання цих ракет по Росії.

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