Авіаексперт розкрив, як можна дістати важливі цілі у Підмосков'ї

Значна кількість важливих об'єктів ВПК ворога сконцентрована в Московській та Ленінградській області. Там добре сформована система ППО, але пробити її цілком можливо.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Росія старається надійно захистити важливі об'єкти ВПК саме в цих регіонах. Туди дійсно складно долетіти безпілотниками.

Як пробити тамтешню ППО?

За словами Храпчинського, тамтешня система ППО добре працює проти безпілотників та крилатих ракет. Але навряд чи вона зможе впоратися з навалою балістичних ракет.

Деякі українські компанії рухаються в цьому напрямку – розробки балістичної програми. Я б казав, що ми можемо прорвати російське ППО балістичними ракетами і пробитися і до Підмосков'я, і до Ленінградської області, де є заводи з виробництва безпілотників та двигунів до гелікоптерів,

– зазначив Храпчинський.

Звісно, можна було б спробувати здійснити атаку і крилатими ракетами. Тут також могла б підійти версія Storm Shadow, яка здатна уразити ціль на відстань до 600 кілометрів. Україні її не передавали, але вона є на озброєнні у Франції та Великої Британії.

Зверніть увагу! Українська балістична ракета від компанії Fire Point вже проходить тестування. Найближчим часом її можуть використати вже на полі бою.

