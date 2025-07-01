Дрони атакували завод "Сигнал" у Ставрополі: у ЦПД пояснили важливість цього об'єкта
- Дрони вдарили по оборонному радіозаводу "Сигнал" у Ставрополі, що є ключовим підприємством ВПК Росії та виробляє електроніку для військових систем.
- Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 2 корпуси заводу, який знаходиться під міжнародними санкціями, про що повідомила СБУ.
- Завод "Сигнал" виробляє станції радіоелектронної боротьби, системи активних перешкод для авіації та електроніку для наведення озброєння.
Вночі 26 липня безпілотники вдарили по оборонному радіозаводу "Сигнал" у Ставрополі. У ЦПД пояснили, чим важлива ця ціль.
Підприємство виробляє низку компонентів для ВПК Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.
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Що відомо про завод "Сигнал"?
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, це одне з ключових підприємств ВПК Росії.
Серед його продукції:
- станції радіоелектронної боротьби для авіації та ППО,
- системи активних перешкод для винищувачів і штурмовиків,
- електроніку для наведення озброєння.
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Унаслідок атаки дронів пошкоджено щонайменше 2 корпуси заводу. У цехах була була дорога імпортна техніка та виробничі лінії.
Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ вразили радіозавод "Сигнал" у Ставрополі, який виробляє обладнання для російського військово-промислового комплексу і знаходиться під міжнародними санкціями.
СБУ підтвердила атаку, підкресливши, що такі дії систематично виводять з ладу ворожі об'єкти, що працюють на війну проти України.