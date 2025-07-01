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24 Канал Новини України Дрони атакували завод "Сигнал" у Ставрополі: у ЦПД пояснили важливість цього об'єкта
26 липня, 15:08
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Дрони атакували завод "Сигнал" у Ставрополі: у ЦПД пояснили важливість цього об'єкта

Сергій Попович
Основні тези
  • Дрони вдарили по оборонному радіозаводу "Сигнал" у Ставрополі, що є ключовим підприємством ВПК Росії та виробляє електроніку для військових систем.
  • Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 2 корпуси заводу, який знаходиться під міжнародними санкціями, про що повідомила СБУ.
  • Завод "Сигнал" виробляє станції радіоелектронної боротьби, системи активних перешкод для авіації та електроніку для наведення озброєння.

Вночі 26 липня безпілотники вдарили по оборонному радіозаводу "Сигнал" у Ставрополі. У ЦПД пояснили, чим важлива ця ціль.

Підприємство виробляє низку компонентів для ВПК Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про завод "Сигнал"?

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, це одне з ключових підприємств ВПК Росії.

Серед його продукції:

  • станції радіоелектронної боротьби для авіації та ППО,
  • системи активних перешкод для винищувачів і штурмовиків,
  • електроніку для наведення озброєння.

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Унаслідок атаки дронів пошкоджено щонайменше 2 корпуси заводу. У цехах була була дорога імпортна техніка та виробничі лінії.

Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ вразили радіозавод "Сигнал" у Ставрополі, який виробляє обладнання для російського військово-промислового комплексу і знаходиться під міжнародними санкціями.

СБУ підтвердила атаку, підкресливши, що такі дії систематично виводять з ладу ворожі об'єкти, що працюють на війну проти України.