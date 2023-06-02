Величезний конфуз для Путіна: бої в Шебекіно видали головну російську слабкість

Цікаві події у Бєлгородській області стали справжньою проблемою для диктатора Владіміра Путіна. Вони демонструють, що Росія не здатна відреагувати на такі рейди.

Про це 24 Каналу розповів політолог і журналіст Костянтин Еггерт. За його словами, вибухи в Бєлгородській області та інші цікаві події, що відбуваються в регіоні є великим конфузом для Путіна.

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Відсутність реакції російської влади демонструє цікаву річ. Вони банально не знають, що з цим робити.

Це – великий конфуз. Путін може нагороджувати там орденом чиновника з Шебекіного. Але це ознака того, що вони не розуміють взагалі, що робити в цій ситуації,

– зауважив політолог.

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Ядерна держава, виявляється, не може відбити такі атаки

Неодноразові рейди Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" демонструють реальні проблеми тамтешнього режиму. Виникає багато питань.

До прикладу, а чи здатна взагалі Росія захищати свою територію; а чи реально може вона гарантувати безпеку своїх зомбованих "житєлєй". Це дійсно б'є по Путіну.

В російському інформаційному просторі зараз "тривожно" через регулярні рейди Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії". До такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни.

Ядерна держава виявилася нездатною відбити кілька таких ударів. Це – ще одна тріщинка в репутації Путіна,

– зазначив політолог.

Ситуація в Бєлгородській області: коротко