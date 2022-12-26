З Днем ППО: у Бєлгородській і Курській області чули вибухи
У Бєлгородській та Курській областях лунають вибухи. День народження російської протиповітряної оборони проходить як належить.
Сьогодні, 26 грудня, у Росії святкують день народження їхньої ППО. У кількох регіонах пролунали вибухи і це не схоже на святкові салюти. Про це повідомляє 24 канал.
До теми "Позорище": росіяни ллють крокодилячі сльози через "бавовну" в Енгельсі
Де лунали вибухи
Загалом гучна "бавовна" прийшла у Суджанський район Курської області. Також звуки вибухів чули у Шебекінському районі та у селищі Разумне неподалік Бєлгорода.
У селі Біловське Бєлгородської області місцеві віддалено чули два гучні удари.
Українці вже жартують про силу могутньої російської ППО.
"Бомбічний день" у Росії: у Новосибірську почалась пожежа
Невдовзі стало відомо, що у Новосибірську дуже сильно горить цех. Площа пожежі настільки велика, що навіть стався обвал конструкцій.
Пожежа у Новосибірську: дивіться відео
Святкування дня народження ППО Росії почалось з вибухів в Енгельсі
- Близько 1:00 за київським часом на аеродромі в Енгельсі, звідки російська авіація вилітає обстрілювати Україну, пролунали потужні вибухи. Ударною хвилею у будинках повибивало вікна, після чого над аеродромом пролунала сирена.
- Російські пропагандисти почали повідомляти, що над аеродромом просто буцімто збили безпілотник. Проте після вибухів на місце "падіння безпілотника" вирушили пожежні машини та швидкі. Площа займання після вибуху становила близько 120 квадратних метрів.
- Згодом Міноборони Росії таки підтвердило вибухи на аеродромі. У відомстві сказали, що "уламки безпілотника" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців. Проте уся техніка, яка знаходилась на аеродромі, нібито залишилась "цілою і неушкодженою".
- Натомість українська сторона переконана, що втрати військової техніки на Енгельсі – є. Також декілька російських пабліків поширили інформацію, що могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків. Ба більше, російські ЗМІ поширюють інформацію, що внаслідок прильотів могло бути вражено пункт управління базою.