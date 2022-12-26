З Днем ППО: у Бєлгородській і Курській області чули вибухи

У Бєлгородській та Курській областях лунають вибухи. День народження російської протиповітряної оборони проходить як належить.

Сьогодні, 26 грудня, у Росії святкують день народження їхньої ППО. У кількох регіонах пролунали вибухи і це не схоже на святкові салюти. Про це повідомляє 24 канал.

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Де лунали вибухи

Загалом гучна "бавовна" прийшла у Суджанський район Курської області. Також звуки вибухів чули у Шебекінському районі та у селищі Разумне неподалік Бєлгорода.

У селі Біловське Бєлгородської області місцеві віддалено чули два гучні удари.

Українці вже жартують про силу могутньої російської ППО.

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Невдовзі стало відомо, що у Новосибірську дуже сильно горить цех. Площа пожежі настільки велика, що навіть стався обвал конструкцій.

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Святкування дня народження ППО Росії почалось з вибухів в Енгельсі