Українська розвідка сказала, доки триватимуть вибухи в Росії та хто до них причетний

Українська розвідка прокоментувала вибухи на військових об'єктах в Росії. За словами Андрія Юсова, це роблять сили, які розуміють небезпеку режиму Путіна.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України заявив у проєкті "Орестократія", що вибухи на військових об'єктах в Росії – це наслідки збройної агресії проти України. Також він пояснив, до якого часу вони триватимуть, пише 24 Канал.

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Хто причетний до вибухів у Росії

Представник нашої розвідки вкотре сказав, що вибухи в Росії – це швидше внутрішньоросійська історія.

Імена всіх, хто це робить, ми отримаємо, напевно, після перемоги. Скажу так: це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема, і на території самої Росії,

– пояснив Юсов.

За його даними, цим силам відома інформація про маршрути й об'єкти воєнної логістики Росії, тож і демілітаризація країни-терористки триватиме.

"Триватиме доти, доки Росія не виведе свої війська з України повністю – за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки", – пояснив Андрій Юсов.

Вибухи можуть бути проявами внутрішньокремлівських протистоянь

Він також пояснив, що прояви внутрішньокремлівських протистоянь можуть бути не тільки у вербальній, але й у вибуховій формі, як-от атака безпілотників по Кремлю.

За словами Андрія Юсова, на тлі воєнних провалів ймовірність "бомбардування Воронєжа", коли російські спецслужби в ім'я чекістського режиму вчиняють провокації проти свого ж населення, зростатиме.

Головні загрози для Московії власне в ній самій: сьогодні десятки тисяч уже знищених росіян, на смерть їх послав Путін – і всі претензії до кремлівського режиму. Питання не до НАТО і не до України,

– запевнив Юсов.

За його словами, партизанський рух в Росії набирає обертів. Зокрема, внутрішньоросійський протест буде значно більш активно розвиватись, особливо, що стосується національного питання і захисту прав народів Росії. Юсов пояснив, що лідирує в цьому питанні Кавказ.

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У Росії відбулась атака на нафтопровід "Дружба"

Вранці 10 травня "щось" атакувало російський нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії. Цього разу під ударом опинився наливний пункт нафтопроводу у селищі Свень.

Причини вибуху окупанти не називали. Проте з телеграм-каналів відомо, що удар був по трьох порожніх резервуарах для зберігання нафтопродуктів. На них з'явились пробоїни діаметром орієнтовно 10 сантиметрів.

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Варто зазначити, що селище Свень, в якому відбулась атака, розміщене біля кордонів України та Білорусі.