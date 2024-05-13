"Хто посіє вітер, той пожне бурю": як війна переходить на російську територію

В Бєлгороді 12 травня сталася руйнація цілого під'їзду багатоповерхівки, внаслідок чого загинуло 15 людей. В РНБО заявили, що це схоже на провокацію Росії, а розслідувачі вважають, що удар по будинку завданий російським боєприпасом.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що у лютому – березні 2022 року мешканці Бєлгородської області аплодували, коли росіяни буквально вщент розносили наш незламний Харків. Нині ж війна завітала на вулиці населених пунктів європейської частини Росії.

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"Бавовна" є і буде

Так само війна час від часу нагадує про себе у вигляді "бавовни", які трапляються на військових об'єктах, підприємствах нафтопереробного комплексу Росії.

Тому що це про справедливість. Зараз починає працювати відома теза: "Хто посіє вітер, той пожне бурю". Українські сили оборони, реалізуючи стратегію асиметричних дій, намагаються максимально послабити бойовий потенціал путінської армії, саме тому "бавовна" є і буде на території Росії,

– наголосив військовий експерт.

Зокрема, українські сили стримують просування ворога на Харківському напрямку в районі Вовчанська.

На тій ділянці відсутня електрика та відповідно зв'язок, тому не варто звідти чекати оперативної інформації. Проте я дізнався від своїх друзів, які виходили в рамках евакуації з того регіону, що наша артилерія працює в режимі 24/7, буквально навалюючи вдосталь артилерійського металу на голову ворогів,

– підкреслив він.

Дві області під імовірною загрозою

Також в тимчасово окупованому Криму 13 травня приблизно о 5:30 в районі Євпаторії лунали вибухи, працювала система ППО. Це, на думку Селезньова, свідчить про те, що українські сили оборони працюють систематично для того, щоб максимально послабити бойовий потенціал російської армії – незалежно від того, чи вона перебуває на окупованих територіях, чи на території Росії.

"Росіяни мають розуміти, що наша діяльність спрямована не лише на ліквідацію особового складу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а й і на роботу по ворожих тилах. Набагато краще зруйнувати, зокрема, склад з артилерійськими боєприпасами ворожої армії, ніж ці снаряди будуть летіти в наш бік", – зауважив військовий експерт.

Крім того, динаміка на полі бою має тенденцію до загострення. Імовірно, за словами Селезньова, що найближчим часом може відбутися серйозне пожвавлення ситуації в прикордонні – у Сумській області. Вже зараз ворог запускає туди свої ДРГ, обстрілює з мінометів та артилерії. Така ж загроза існує на території Чернігівської області.

"Ворог намагається максимально роздмухати ситуацію на всіх ділянках фронт, щоб наш Генеральний штаб не знав, куди саме спрямовувати ключові стратегічні ресурси армії, і точно не спрямовував їх туди, де зараз найбільш важко ЗСУ. Зокрема, у район Часова Яру та на Покровський напрямок. Важко прогнозувати, які дії вчинить противник. Як бачимо, він кидається в пекло війни, звідки у нього буде лише один вихід – "ногами вперед", – наголосив Владислав Селезньов.

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