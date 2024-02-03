Не зможуть виконувати бойові завдання: як на окупантів вплине "бавовна" в Росії

У російському Волгограді в ніч на 3 лютого горів нафтопереробний завод "Лукойл". Такі удари здатні вплинути на окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що удари по нафтопереробних заводах Росії є надзвичайно ефективними. Вони впливають одразу на кілька аспектів.

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Чому важливо знищувати такі об'єкти

Як наголосив Коваленко, інциденти на таких об'єктах впливають на експорт нафтопродукції з Росії. Особливо йдеться про "сірий експорт", яким активно користується країна-агресорка. Але не варто забувати і про потреби для російської армії.

Нас найбільше цікавий матеріально-технічне забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських окупаційних військ. Туди йдуть досить серйозні обсяги. Адже йдеться про забезпечення тисяч одиниць як колісної, так і гусеничної техніки,

– сказав Коваленко.

До прикладу, ті ж танки споживають просто колосальну кількість палива. А ще – величезна кількість паливно-мастильних матеріалів потрібна для особового складу, який має на чомусь пересуватися.

Дефіцит після таких інцидентів виникатиме поступово. Але він буде відчуватися в зоні бойових дій. Все може дійти до того, що ті чи інші підрозділи не зможуть повноцінно виконувати бойові завдання, бо їм не вистачатиме палива,

– підкреслив Коваленко.

Вибухи в Росії: коротко