Не зможуть виконувати бойові завдання: як на окупантів вплине "бавовна" в Росії
У російському Волгограді в ніч на 3 лютого горів нафтопереробний завод "Лукойл". Такі удари здатні вплинути на окупантів.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що удари по нафтопереробних заводах Росії є надзвичайно ефективними. Вони впливають одразу на кілька аспектів.
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Чому важливо знищувати такі об'єкти
Як наголосив Коваленко, інциденти на таких об'єктах впливають на експорт нафтопродукції з Росії. Особливо йдеться про "сірий експорт", яким активно користується країна-агресорка. Але не варто забувати і про потреби для російської армії.
Нас найбільше цікавий матеріально-технічне забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських окупаційних військ. Туди йдуть досить серйозні обсяги. Адже йдеться про забезпечення тисяч одиниць як колісної, так і гусеничної техніки,
– сказав Коваленко.
До прикладу, ті ж танки споживають просто колосальну кількість палива. А ще – величезна кількість паливно-мастильних матеріалів потрібна для особового складу, який має на чомусь пересуватися.
Дефіцит після таких інцидентів виникатиме поступово. Але він буде відчуватися в зоні бойових дій. Все може дійти до того, що ті чи інші підрозділи не зможуть повноцінно виконувати бойові завдання, бо їм не вистачатиме палива,
– підкреслив Коваленко.
Вибухи в Росії: коротко
- В ніч на 3 лютого в російському Волгограді лунали вибухи. Дрони змогли поцілити по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
- ЗМІ пишуть, що Україна могла зірвати виробництво небезпечного російського безпілотника. Його вже неодноразово використовували в зоні бойових дій.
- Також в ніч на 31 січня було чутно вибухи в російському Санкт-Петербурзі. Там також була атака на нафтопереробний завод.