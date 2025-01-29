Ударів по Україні стало менше: Росія зіткнулася з серйозною проблемою

Упродовж останніх місяців Росія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Все це сталося не просто так.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що повномасштабна війна в Україні не проходить для Росії безслідно. Там все частіше вибухають різні військові об'єкти, які впливають на можливості окупантів.

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Вибухи в Росії лунають кожного дня

Як наголосив Загородній, зараз можна зафіксувати зниження інтенсивності ударів по Україні. Стратегічні бомбардувальники вже не так часто літають. Це наштовхує на два висновки: у них є проблеми з ресурсом літаків, а також – труднощі з авіаційним паливом через нещодавні вибухи в Енгельсі.

Можна звернути увагу і на злети винищувача МіГ-31К. Раніше вони могли по кілька разів на день підійматися в повітря. Зараз це відбувається значно рідше.

Інтенсивні удари по російських НПЗ, нафтоперекачувальних станціях – це ключ до того, аби послабити Росію. Багато обладнання виробляють лише на Заході. А постійні такі удари суттєво виснажують ресурс окупантів.

Ми неодноразово говорили – достатньо ударів по обладнанню, яке перекачує нафту. Що тоді станеться? Тоді Росії доведеться зупинити видобуток нафти в Сибіру, бо вони не матимуть, де її дівати. Доведеться або на переробку, або на експорт. З експортом у них вже все не дуже складається,

– сказав Загородній.

Крім того, такі удари важливі, аби вплинути на позицію адміністрації Дональда Трампа. Вони суттєво б'ють по іміджу Путіна, який точно захоче висунути багато вимог щодо війни в Україні.

Чим більше буде руйнуватися нафтова інфраструктура Росії – тим менше у них буде можливостей вести війну і тим краще будемо виглядати в очах Трампа. Він цілком зможе сказати росіянам, що їх виперли з Сирії, а дрони кожного дня прилітають по Росії; генерали вибухають і так далі,

– підкреслив Загородній.

Також свою зброю можна використовувати де завгодно. І не доведеться слухати, що НПЗ Росії – "цивільна інфраструктура", як натякали з адміністрації Байдена,

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Росії сталася масштабна атака дронами. Безпілотники, зокрема, атакували нафтопереробний завод у Кстово Нижньогородської області. Він є четвертим за величиною в Росії.