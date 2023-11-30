Тривожний дзвіночок не лише для росіян: які можливі наслідки підриву залізниці з Китаєм
Вибух на Байкало-Амурській магістралі – цікава "акція", яка підриває можливості Росії. Це свідчить, що окупанти не здатні захистити усі свої важливі об'єкти.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що диверсійні заходи в Росії триватимуть і надалі. Такі об'єкти є цілком законною військовою ціллю.
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Зараз в Росії майже всі об'єкти, які так чи інакше приносять Росії гроші, працюють на війну. Йдеться як про логістичні шляхи, нафтобази, газопроводи, підприємства тощо.
Якщо брати великі підприємства в Росії, вони не є повністю цивільними. Серйозні заводи чи якісь конструкторські бюро працюють на війну. Це все – законні цілі. На жаль, окупанти швидко залізницю відновлюють. Але це тривожний дзвіночок. Навіть не для росіян. А для їх партнерів,
– сказав Тизенгаузен.
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Російський експорт може бути під загрозою
Як наголосив Тизенгаузен, такі вибухи демонструють, що постачати продукцію через Росію не є надто надійно. Саме тому Китай будує логістику в обхід країни-агресорки, а паралельно витискає різні "соки" у вигляді різних знижок та інших переваг.
Китай зараз "роздягає" Росію. Надіюсь, що все дійде і до входу на російські території. Але питання тут, які амбіції в Китаю будуть потім. Зараз важливо, щоб вдалося вплинути на Китай, аби він менше рятував російську економіку. Вони не рятують Путіна, але їм потрібна слабка Росія, яка і надалі ненавидітиме Захід,
– зазначив Тизенгаузен.
Вибухи в Росії: коротко
- В ніч на 30 листопада пролунали вибухи у Північномуйському тунелі імені Бессолова. Це фактично єдине велике залізничне сполучення між Росією та Китаєм.
- 29 листопада російські телеграм-канали повідомляли про вибухи на складі "Шахедів" у Брянську. Також ще один безпілотник зафіксували над Бєлгородщиною.
- Крім того, 16 листопада окупанти скаржилися на безпілотник, який влучив у військову частину на Волгоградщині. В ГУР натякнули, що вдалося влучити в один зі складів з боєприпасами та зброєю.