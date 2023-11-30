Тривожний дзвіночок не лише для росіян: які можливі наслідки підриву залізниці з Китаєм

Вибух на Байкало-Амурській магістралі – цікава "акція", яка підриває можливості Росії. Це свідчить, що окупанти не здатні захистити усі свої важливі об'єкти.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що диверсійні заходи в Росії триватимуть і надалі. Такі об'єкти є цілком законною військовою ціллю.

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Зараз в Росії майже всі об'єкти, які так чи інакше приносять Росії гроші, працюють на війну. Йдеться як про логістичні шляхи, нафтобази, газопроводи, підприємства тощо.

Якщо брати великі підприємства в Росії, вони не є повністю цивільними. Серйозні заводи чи якісь конструкторські бюро працюють на війну. Це все – законні цілі. На жаль, окупанти швидко залізницю відновлюють. Але це тривожний дзвіночок. Навіть не для росіян. А для їх партнерів,

– сказав Тизенгаузен.

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Російський експорт може бути під загрозою

Як наголосив Тизенгаузен, такі вибухи демонструють, що постачати продукцію через Росію не є надто надійно. Саме тому Китай будує логістику в обхід країни-агресорки, а паралельно витискає різні "соки" у вигляді різних знижок та інших переваг.

Китай зараз "роздягає" Росію. Надіюсь, що все дійде і до входу на російські території. Але питання тут, які амбіції в Китаю будуть потім. Зараз важливо, щоб вдалося вплинути на Китай, аби він менше рятував російську економіку. Вони не рятують Путіна, але їм потрібна слабка Росія, яка і надалі ненавидітиме Захід,

– зазначив Тизенгаузен.

Вибухи в Росії: коротко