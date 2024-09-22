Колосальний підрив можливостей, – генерал армії пояснив наслідки знищення складів Росії

Українській військові вдарили по складах на території Росії. Є інформація, що окупанти втратили 40 тисяч тонн боєприпасів. Це величезний підрив обороноздатності ворога.

Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він підкреслив, що це вплине на застосування росіянами снарядів у наступальних операціях та на конкретних напрямках.

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Підрив обороноздатності ворога

Микола Маломуж зазначив, що дуже важливо знищувати боєприпаси росіян. Мовиться про склади зі снарядами, які розміщуються у різних місцевостях. Раніше вони не мали потужних укріплень і лише після ударів ЗСУ ворог почав частково їх робити.

Конкретні виявлення запасів стратегічних боєприпасів, їхня детонація в окремих місцях призводить до детонації всіх боєприпасів. А поряд з нищенням військових стратегічних об'єктів – це обмеження їхнього використання на фронті та проти цивільних українців. Це підрив обороноздатності Росії.

Тому удари по трьох складах за чотири дні, які принесли величезні втрати до 40 тисяч тонн - це колосальний підрив обороноздатності Росії, їхніх наступальних операцій, використання в конкретних секторах. Наприклад, Покровський, Курахівський, Краматорський, Часів Яр, уже відчувається навіть на Харківському напрямку, Вовчанськ, Куп'янськ, де вони намагалися наступати,

– пояснив генерал армії.

Стратегічний запас неможливо швидко поповнити. Нема чим виготовляти високоточне озброєння, на це часто нема технологій. Тому надалі буде спостерігатись помітне зменшення ударів по території України.

"Але є ще в Росії. Це можна оцінювати як приблизно 10 – 12% того запасу, який розкидає по всій території Росії. Далі продовжимо роботу у цьому напрямку. Я думаю, це буде ще більше знецінення можливостей ворога. Це буде нам полегшення", – додав Маломуж.

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