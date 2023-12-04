У Ростові знову гучно: росіяни бідкаються на нові вибухи

Попри зиму у Росії продовжує цвісти "бавовна". Власне, на захід від Ростова місцеві жителі чули вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Місцева влада "фантазує" про ППО, інформує 24 Канал.

Дивіться також Росія має слабкий внутрішній захист: ексагент КДБ пояснив, що на це вказує

Знову чути вибухи у Росії

У понеділок, о 15:10, росЗМІ повідомляють про гучні вибухи на захід від Ростова. У російських телеграм каналах підписники повідомляли про третій вибух.

Губернатор міста Васілій Голубєв заявляв про задіяні системи ППО.

За його словами, вони відпрацьовують за цілями за межами їхнього регіону – відповідно до завдань спецоперації. Голубєв закликав жителів зберігати спокій.

Вибухи у Росії: останні новини