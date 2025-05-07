"Щось довбанули": у Саранську в Мордовії лунали вибухи – імовірно, був удар по оборонних заводах
- У Саранську (Мордовія) були вибухи – зокрема, в районі Хіммашу.
- Імовірно, був удар по оборонних заводах "Саранськкабель" та "Саранськкабель-Оптика".
- Місцева влада заявила про "безпілотну небезпеку", але наслідки поки не уточнила.
Росія була під атакою в ніч проти 7 травня. Вибухи чули і в Саранську, що в Республіці Мордовія. Осінтери стверджують, що був удар по оборонних заводах.
24 Канал зібрав деталі.
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У російському Саранську в Мордовії є прильоти, можливе ураження оборонних заводів
Російські телеграм-канали повідомили про вибухи в Саранську зранку 7 травня. І навіть не вдалися до звичної фрази про "хлопок".
"Прогриміло кілька потужних вибухів в одному з промислових районів. Після цього неподалік місцевого заводу на Хіммаші почалася пожежа", – написали вони.
Дим у Саранську після атаки 7 травня / Фото з телеграм-каналів
Місцева влада сказала, що була "безпілотна небезпека". Але наслідки поки не вказали.
Вибухи у Саранську 7 травня: дивіться відео
Росіяни розповіли: "Ось дим іде. Щось довбанули, коротше".
Осінтери визначили, що під атакою могли бути два заводи в Саранську – "Саранськкабель" та "Саранськкабель-Оптика".
Обидва підприємства понад 20 років виробляють кабельну та оптоволоконну продукцію, яка використовується в оборонній промисловості Росії. Раніше підприємство було атаковане 5 квітня різними типами ударних БпЛА. Виробничі потужності заводу становлять 4 мільйони кілометрів оптичного волокна на рік. Одне з місць зйомки: 54.191908696098636, 45.219278941132345.
У Вікіпедії ідеться про те, що в Саранську добре розвинена промисловість. Там займаються приладобудуванням, машинобудуванням, чорною та кольоровою металургією, хімічною промисловістю, виробляють станки. І, що цікаво, оптоволокно.
У рейтингу інноваційного розвитку суб'єктів Російської Федерації за 2016 рік, який щороку складає Вища школа економіки, Мордовія займає 4 місце, поступаючись лише Татарстану, Москві та Санкт-Петербургу. Багато в чому такому результату сприяв розвиток у регіоні промислових кластерів волоконної оптики та світлотехніки,
– мовиться у Вікіпедії.
Мордовія досить далеко від України. Республіка розташована західніше від Москви. Від України до Саранська щонайменше 700 кілометрів – по прямій від окупованої Луганщини.
Показуємо Саранськ на карті Росії
Росіяни ж уночі 7 травня атакували Київ і низку міст. У столиці вже є загиблі.