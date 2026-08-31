В огляді подій війни за 31 серпня 2026 року на фронті та в тилу від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди йдеться про активні контратаки ЗСУ на кількох напрямках фронту, дальні удари по цілях у РФ, ситуацію з російськими реактивними дронами та наслідки вибуху складів боєприпасів у селищі Мила під Києвом.

Текстову версію огляду – читайте на 24 Каналі.

Далекобійна війна та реактивні дрони, що робити з Лукашенком

Росіяни продовжують запекло атакувати Київ, Київщину та інші українські регіони реактивними шахедами.

Сергій "Флеш" Бескрестнов, радник президента з питань воєнних технологій і зв'язку опублікував допис із питанням, чому сотні реактивних шахедів летять на Київ саме за таким маршрутом, тобто тримаються максимально довго вздовж кордону з Білоруссю і з півночі заходять на Київ для ударів.

Здавалося б, це безглуздо: чому не найкоротшим шляхом, не різними маршрутами, а саме так?

Чи це може бути радіозв’язок через пункти управління біля білоруського кордону, але зауважує, що пункти зв'язку працюють набагато далі, ніж до кордону. Інша його версія – що LT-модеми на "шахедах" за такого маршруту працюють із базовими станціями мобільного зв’язку Білорусі.

Це вказує на те, що ультиматуми Лукашенкові, які лунали десь місяць тому, не дали результату. Потрібно завдавати ударів по вежах зв'язку на території Білорусі, по цих вежах мобільного зв'язку.

Бо гра в ультиматуми не дала результату. Спершу казали, нібито було відключено передавачі мобільного зв'язку для російських дронів, але потім, очевидно, Лукашенко їх увімкнув. Тому потрібно відповідати.

Деякі західні осінтери пишуть, що боротьба проти російських реактивних дронів поступово дає кращі результати. Зокрема, канал K Mapping з Нової Зеландії вказує, що протягом останніх двох днів усе менше російських реактивних дронів "Герань-4" здатні досягати Києва. Більшість з них збивають за межами міста чи навіть регіону, багато також збивають безпосередньо над містом.

Україна почала використовувати нові вдосконалені дрони-перехоплювачі, які літають на вищих швидкостях, хоча їхнє застосування наразі, ймовірно, доволі обмежене, оскільки темпи виробництва ще потребують нарощування. Дорожчі перехоплювачі разом із деякими дешевшими зенітними ракетними системами виявилися дуже ефективними, але самі по собі вони недостатні для досягнення високого рівня перехоплення, особливо за поточної кількості ударів.

Також важлива роль авіації. Українські F-16, Mirage 2 000, також гелікоптери посилили свою активність за останні тижні. І ці нові тактики, застосовані командувачем та заступниками командувача Повітряних сил України, працюють дуже добре не лише проти реактивних дронів "Герань-4", а й проти російських крилатих ракет.

Крилаті ракети ми справді перехоплюємо майже повністю. З реактивними дронами поки ситуація набагато складніша. Кілька днів спостережень замало для висновку. Сподіваємося, що ця тенденція підтвердиться й українські дрони-перехоплювачі будуть проявляти себе краще і краще проти реактивних російських шахедів.

Технології нападу та оборони постійно змагаються. Ми не раз бачили, як спочатку відбувається технологічний прорив з однієї сторони, а інша сторона шукає, як цьому протистояти.

Трагедія на складах біля Києва та реакція в соцмережах

Минулого тижня в селі Мила на захід від Києва, біля села Капітанівка на Житомирській трасі, внаслідок влучання російських дронів вибухнули склади з боєприпасами. Унаслідок цих вибухів загинули люди. Уже відомо про 38 загиблих.

Вибухи всі бачили: жахливі кадри, коли все горіло, палало, трасу перекривали. На жаль, загинули 25 мешканців пансіонату для літніх людей, які просто поруч із цими складами проживали. Більшість жертв – це саме цей пансіонат і люди, які там мешкали.



Рятувальники ліквідовують наслідки вибухів у селі Мила / Фото – ДСНС

Було багато заяв з боку влади на цю тему. Прем'єр Сергій Корецький заявляв, що ведеться вся необхідна робота, місцевим мешканцям допомагають, правоохоронці працюють і скоро має бути жорстка серйозна реакція з їхнього боку. Від президента також були заяви, що це неприпустимо і винні мають бути покарані.

Неприпустимо розташовувати такі склади з озброєнням біля людських помешкань, у житловій забудові.

Страхітливі кадри – просто як після ядерного вибуху. І після Вишневого, де нещодавно також сталася трагедія, здавалося, таке не має більше повторитися. І ось воно знову сталося зовсім поруч із Києвом, просто на іншому напрямку.

Звісно, винні росіяни та винен їхній дроновий терор. Удар по складах у Києві, по цивільних складах, – це абсолютно російська атака. У цьому випадку ворогу, можливо, пощастило: може, їхня розвідка знала, що там є БК, боєприпаси, і вони завдали ударів саме по цьому об'єкту.

Інше питання: чому склади з боєприпасами були розташовані буквально за кілька метрів від житла, де мешкали люди, посеред населеного пункту біля столиці?

На цю тему було багато домислів і питань: хто ж це міг розташувати такі склади, чи це приватна компанія, чи це державний оборонпром, чи це державні склади наших військових. Відповідей не було. Але раптом випливли цікаві деталі із соцмереж. Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим", написав, що потрібно об’єктивне розслідування цього випадку.



Скриншот діалогу панів Чмута та Штілермана

Після прильоту по території державного підприємства у Вишневому відкрито кримінальне провадження, керівників звільнено й затримано, їм світить немалий реальний термін за ґратами. Чи буде подібна реакція цього разу? Чи якщо підприємство своїх, то списуємо на війну і росіян, бо своїх чіпати не можна?

Чмут не сказав, про яке підприємство йдеться, але в коментарі до нього приходить Денис Штілерман, засновник компанії FirePoint, і пише: "От ти негідник і брехун, як можна так розповсюджувати брехню?"

Фактично Штілерман "спалився" і не зміг змовчати. Чмут не називав компанію, не писав, що це за компанія конкретно, а просто натякнув на це. І тут раптом прийшов Штілерман і, по суті, розвіяв будь-які сумніви, відкинув усі інші версії.

Чи справді це був склад компанії FirePoint? І що в цьому селі біля Києва зберігала компанія FirePoint, якщо це був її склад? Це питання тепер, очевидно, уже виникло.

Далекобійні удари по РФ

Сьогодні по Єкатеринбургу безпілотники атакували склади Wildberries, але поки неясно, які результати. Є влучання дрона в багатоповерховий житловий будинок. Напевно бідолашний просто відхилився від цілі.

Окрім того, знаємо, що днями горів великий НПЗ у Киришах у Ленінградській області – один із ключових для Росії. Ще кілька НПЗ у Ярославлі, Новошахтинську та інших місцях не працюють через попередні наші удари.

Найбільш яскравою подією останніх днів стала атака по Білгороду. Якщо говорити про удари по території РФ безпосередньо, маємо звідти кадри.



Привіт від 413 полку СБС "Рейд" / Фото – 24 Канал

Там відбувся ракетний удар, як стверджують росіяни. По цьому відео видно, що це справді не дрон. Ймовірно, це були HIMARS або "Вільха". Відповідно, по телевежі, яка транслювала пропаганду, прилетіло, і цифровий сигнал телебачення місцевих мешканців зник після цього удару.

Крім того, були удари по ТЕЦ у Білгороді. Вона горіла. А ще по різноманітних складах, які орендував маркетплейс Ozon, згоріли склади з продуктами, алкоголем місцевих оптових операторів продажу.

Кадри з Білгорода активно гуляли інтернетом впродовж минулої доби. Бачимо, що Білгород проситься під такі удари, завдаючи ударів із Білгородської області, з території цього міста по Харківщині. Росіяни напрошуються на відповідь, і відповідь не забарилася.

Ситуація на Сумщині

Росіяни заявляють про активізацію в районі Глухова. Тут вони на село Уланове нагострили зуби й намагаються з Комарівки заходити на це село. Тут ведуться бої.

З іншого боку є село Сопич, звідки росіяни, напевно, мають плани виходити на сусідній Кореньок, аби формувати на схід від Глухова таку зону окупації прикордоння. Їм цього не вдалося зробити, але бої тут активно тривають.

Активізувалися бої також на північ від Сум, в районі Писарівки, Юнаківки поруч. Там постійні бойові зіткнення, але без просування ворога.

Є значна смуга інфільтрації на схід від Краснопілля, де росіяни так само доволі активно намагаються рухатися в західному напрямку. Зокрема, в районі сіл Новодмитрівка, Таратутине, Михайлівка, Покровка і Рясне відбуваються постійні бойові зіткнення без якихось просувань за останній час, але спокою тут немає.

Куп'янський напрямок й інтернаціональні успіхи біля Дворічної

Силами оборони вдалося відтіснити росіян і звільнити важливі рубежі та території на північ від Куп'янська, відбуваються в районі Дворічної, за кілька кілометрів на північ від міста.

Вздовж траси, яка йде з півночі на Куп'янськ через Дворічну, українські військові продовжують активні контрудари навколо села Западне. Звільняють і саме це село, і позиції навколо нього.

Якщо бути точним, це не лише українські військові, а й колумбійські добровольці. Добровольці з Центральної та Південної Америки залучені в ці штурмові дії. Йдеться про батальйон "Р.У.Г", 23-й штурмовий полк корпусу "Хартія".

Зачистка позицій росіян на Куп'янщині – дивіться відео, 18+

За останні дні вже не вперше радують нас військові цього з'єднання. Колумбійські бійці заходять у ліс біля села Западне, аби добивати російські позиції.

Бійцям далося знищити там значну групу росіян. Зачистили ще два кілометри лісового масиву в цьому районі. Штурмовики 23-го полку просуваються далі лісовим масивом західніше Дворічної на Куп'янському напрямку, витісняють противника з обладнаних опорних пунктів.

Кадри об'єктивного контролю з дронів і камер військових зафіксували результат роботи штурмових груп. Спроби противника закріпитися чи контратакувати були жорстоко припинені. Позицію зачищено, трофеї та документи противника зібрано.



Люди доброї волі мають успіхи в лісах під Куп'янськом / Скриншот карти DeepState

Це продовження операції, в межах якої підрозділ раніше вже звільнив 7,5 кілометрів лісових масивів західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною населеного пункту Западне.

Ці дії важливі для того, аби зрізати російський коридор – плацдарм уздовж річки Оскіл північніше Куп'янська. У районі Западного ці дії мають сенс, тому що відбувається вклинення біля Дворічної в цей російський коридор. Якщо його перекрити, буде перекрито канал постачання російської піхоти безпосередньо в Куп’янськ, який лежить південніше.

Лиманський напрямок і загроза Слов'янську

Ще один напрямок, де наші військові активно й успішно діють, – Лиман. Тут і далі діє режим секретності висвітлення цієї операції, тому ми далеко не все можемо повідомляти.

Але зацитуємо французького оглядача Клемана Молена, який говорить про те, що українські війська продовжують здобувати успіхи на цьому напрямку. В найближчі кілька днів результати лиманської контрнаступальної операції мають бути оголошені різними українськими ЗМІ.

Операція все ще триває, але найважливіше вже зроблено. Опсек був проведений дуже добре, тобто режим секретності інформаційної, вдалося уникнути будь-якої уваги до операції. Це означає, що російське командування не відправило жодних підкріплень у вирішальний момент два місяці тому.

Росіянам ці підкріплення були дуже потрібні. Багато російських картографів, тобто "зетників", почали оновлювати свої карти, але їхні дані переважно застарілі. Усі карти, які я бачив щодо ситуації, частково або повністю неправильні.



Чекаємо новин з Лиманського напрямку / Скриншот карти DeepState

Приблизно 200 кілометрів, а, можливо, більше, бо бої тривають, які перебували під російським контролем, зараз втрачені разом із частиною з тих, які контролюються Україною. Це великий удар для Кремля, оскільки це ще більше ускладнить наступ на Лиман і Ізюм і дасть час на оборону Слов’янська.

Місто має сприятливу місцевість для оборони, тому забезпечення лінії Борівська, Лиман, Миколаївка дуже важливе для захисту дороги Слов’янськ-Ізюм, однієї з найважливіших для логістики по Слов'янську. Однак режим секретності ще не скасовано по цьому напрямку. Водночас ми бачимо багато деталей, які вказують на те, що українська операція тут успішно відбувається.

По Слов’янську найбільш проблемним залишається район Миколаївки, куди активно просочуються росіяни. Вони постійно різними каналами вздовж Сіверського Донця, через Криволуку, Стародубівку, через Рай-Олександрівку, намагаються заходити в Миколаївку, засідати там, ховатися по підвалах і різних будівлях та накопичуватися для штурмів.

Тим часом ворог активно бомбардує сам Слов'янськ. Росіяни скинули днями на багатоповерхівку авіабомбу ФАБ-500, півтонну бомбу в центрі Слов'янська. Вона вибухнула. Четверо людей були поранені.

Так само росіяни бомбардують також і Краматорськ, і Костянтинівку, і Дружківку.

Костянтинівка та бої на підступах до Дружківки

З Костянтинівки теж надходять повідомлення про успішні контратаки українських військових. Вони відбуваються як у межах самої Костянтинівки, так і північніше.

Є підтверджені дані про повну зачистку від російської піхоти окупантів, які раніше просочилися в Осикове й Олексієво-Орлівку – два населені пункти північніше Костянтинівки, важливі для логістичних шляхів.

Тут проходить і другорядна дорога, і основна траса поруч, фактично через ці населені пункти. Там росіяни вже заходили, інфільтрували.

Заходять вони переважно по флангу, просочуючись через Довгу Балку, Розкішне на Миколайпілля. Там теж відбуваються активні бойові дії, аби ворога звідти відкинути.

Так само росіяни намагаються заходити на Дружківку через Софіївку, але наразі доходять лише до Райського з Добропільського виступу. Тут їх зупиняють і знищують.

Ситуація була дуже непростою. Інфільтрації на північ Костянтинівки відбувалися постійно, і зараз тривають контратаки та зачистки в цьому районі. Є тут певні успіхи: ці два населені пункти вдалося зачистити повністю.

Боротьба триває і за саму Костянтинівку, що зриває темпи та плани ворога атакувати вже Дружківку.

Путіна повісять

Завершимо огляд статтею The Economist з дуже цікавим меседжем. Видання стверджує, що Путін заявив своєму оточенню в розмовах про війну: він не може закінчити цю війну, оскільки інакше його просто повісять. Свої ж.

Як розповіли джерела The Economist з оточення Путіна, він у якийсь момент війни, коли йому перестало вдаватися те, що він задумав, заявив: "Вони мене повісять, якщо ми не захопимо бодай Донбас".



Скриншот статті британських колег з дуже іронічною рубрикою, що можна перекласти як "у світі, де косатки їдять ведмедів" (до речі, вони їх не їдять)

Журналісти пишуть, що Путін побоюється за свою особисту безпеку в разі припинення війни без досягнення хоча б мінімальної мети захоплення всього Донбасу.

Ці слова про повішення були вимовлені в певному контексті, але подробиці розмови не уточнені. Ми можемо домислити цей контекст: коли йшлося про мирні домовленості, пропозиції Трампа, Путін заявив, що без Краматорська, без Слов'янська немає про що сідати домовлятися, інакше для самого Путіна все це може закінчитися плачевно.

Бо в Росії таких результатів уже майже п’ятирічної війни не сприймуть.

Автори статті також нагадують дані останніх соцопитувань, які вказують на зростання серед росіян невдоволення війною, на зменшення підтримки політики Путіна. Пишуть і про те, що настрій серед еліт, багатих росіян, мільярдерів і представників різноманітних політико-фінансових груп ще похмуріший, ніж у населення, бо гроші закінчуються, а кінця краю війні не видно.

Огляд подій війни за 31 серпня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: