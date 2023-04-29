Після вибухів з Криму вилетів російський урядовий борт: вже сів у "Внуково"
Джерело:Flightradar
Зранку 29 квітня в окупованому Севастополі у Козачій бухті пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що масштабний вогонь охопив нафтобазу.
Після цього налякані окупанти почали масово втікати з півострова. Перед Керченським мостом вже навіть утворився величезний затор на виїзд з Криму.
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Серед втікачів – урядовий літак Росії
Після вибухів у Севастополі із Криму вилетів також російський урядовий борт Ту-204-300. Водночас аеропорт Сімферополя для цивільних лайнерів закрито.
Портал Flightradar показує, що станом на 16:40 урядовий борт наближався до російського міста Сочі, однак точний напрямок польоту не вказується.
За даними порталу, літак вилетів з аеродрому у селі Фруктове (Бельбек) і попрямував у сторону Росії.Зверніть увагу! Спеціальний льотний загін "Росія" – підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадовців країни-агресорки та інших важливих осіб спецслужб Росії. Воно підпорядковане Управлінню справами президента Росії.
Станом на 18:56 російський урядовий літак приземлився в аеропорту "Внуково". Що ж, комусь таки вдалось втекти від карми, але це ненадовго.
Як на інцидент відреагували в Україні
- Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів, що знищені внаслідок вибуху нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту Росії. Він додав, що ця "бавовна" є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей.
- Крім того, на цю подію відреагував і речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він опублікував для росіян відео з коротким та веселим віршиком: "Собака любить м'ясо, ворона любить сир, а я люблю бавовну з доставкою на Крим".
- На таку радісну новину відреагував також активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він написав: "Доброго ранку, тимчасово існуючі у Севастополі окупанти. У вас пропущений". Також він опублікував відео та фото палаючої нафтобази.
- До речі, 24 Канал зібрав реакції українських користувачів мережі на цю чудову подію. Відбірні та смішні меми можна переглянути за посиланням.