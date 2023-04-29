Після вибухів з Криму вилетів російський урядовий борт: вже сів у "Внуково"

Зранку 29 квітня в окупованому Севастополі у Козачій бухті пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що масштабний вогонь охопив нафтобазу.

Після цього налякані окупанти почали масово втікати з півострова. Перед Керченським мостом вже навіть утворився величезний затор на виїзд з Криму.

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Серед втікачів – урядовий літак Росії

Після вибухів у Севастополі із Криму вилетів також російський урядовий борт Ту-204-300. Водночас аеропорт Сімферополя для цивільних лайнерів закрито.

Портал Flightradar показує, що станом на 16:40 урядовий борт наближався до російського міста Сочі, однак точний напрямок польоту не вказується.

З Криму вилетів урядовий борт Росії / Скриншот

За даними порталу, літак вилетів з аеродрому у селі Фруктове (Бельбек) і попрямував у сторону Росії.

Спеціальний льотний загін "Росія" – підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадовців країни-агресорки та інших важливих осіб спецслужб Росії. Воно підпорядковане Управлінню справами президента Росії.

Станом на 18:56 російський урядовий літак приземлився в аеропорту "Внуково". Що ж, комусь таки вдалось втекти від карми, але це ненадовго.

Літак приземлився в аеропорту "Внуково" / Скриншот

Як на інцидент відреагували в Україні