Севастополь під "атакою дронів": все, що відомо про свіжу "бавовну" в окупованому Криму

Окупанти на півострові Крим цього ранку надзвичайно активно метушилися. Вони повідомили про буцімто атаку дронами, що добряче так налякало місцевих мешканців.

Неспокійно у Севастополі було з самісінького ранку, розповідає 24 канал. Мешканців розбудили звуки вибухів. А згодом місцеві пабліки повідомили про атаки безпілотниками бухти.

Читайте також Біля Каховської ГЕС – потужні вибухи: саме там, де зосередилися окупанти

Повідомляли про роботу ППО

Оскільки мешканці Севастополя почали метушитися, то у пабліках дуже швидко поширилася інформація про відбиття атаки дронів. Їх буцімто збивали з допомогою кораблів у Севастопольській бухті, повідомив "губернатор" Міхаїл Развожаєв. Він містян закликав не перейматися та зазначив, що внаслідок атаки не постраждав жоднісінький об'єкт. Прозвучало також традиційне "усе під контролем".

З самого ранку у Севастополі лунала "бавовна": дивіться відео

Хай там як, але переполох таки був. Передовсім перекрили рейд Севастопольської бухти. Зауважимо, що він забезпечував зв'язок між північною та південною частинами міста. Також надійшла інформація про те, що через неї не проходять ані катери, ані пороми. Пізніше "влада" Севастополя повідомила, що між районами можна буде пересуватися автобусами.

Невдовзі той же Развожаєв повідомив, що всі БпЛА, якими атакували місто, буцімто вдалося збити силам ППО. Ба більше, вони ще й змогли знищити безпілотний навідник на цілі. І він вкотре наголосив, що минулося без влучань.

Окупанти відзвітували про знищення усіх БпЛА: дивіться відео

Щоб ви розуміли, росіяни на фразі "знищили всі безпілотники" пішли значно далі. Як запевняють вони, за попередньою інформацією, вдалося зняти на відео знищення підводного дрона.

Росіяни буцімто знищили дрон під водою: дивіться відео

Мешканці розповідають про влучання

Тим часом мешканці міста працюють не на користь окупантів. Вони вже виклали у мережу безліч відео. На одних можна побачити буцімто роботу ППО, на інших – наслідки влучання. От на цьому ролику можна побачити, що густий дим оповив споруду, яка стала мішенню. Традиційно нічого не сталося, правда ж?

Мешканці показали об'єкт, який зазнав влучання: відео

До слова, були й ті, хто власноруч намагався влучити у дрон. Так, у місті пролунала низка пострілів. Як можна зрозуміти з відео, по них стріляли з вогнепальної зброї. А настрій росіян чітко ілюструє ця репліка:

Ой, зараз у машину влучили. Ой, чоловік з машини (зброю – 24 канал) дістав, ї***ь. Ї****тися н***й: один в машину стріляє, інший – з машини,

– коментує вражений голос за кадром.

Росіяни з вогнепальної зброї атакували дрони: відео

А ось вам і реакція росіян на вибухи у Севастополі. Бідкалися вони всі, що не змогли виспатися. А ми лиш можемо сказати, що це були лише квіточки, тож нехай не розслабляються.



Окупанти скаржаться на ранкову "бавовну" в Севастополі / Скриншот

До слова, активіст Сергій Стерненко виклав у мережі кадри з наслідками таких спроб влучити по дронах. На них можна побачити розбиті вікна у будинках та пошарпані стіни.

Наслідки ранкової стрілянини у Севастополі / Фото з телеграма Стерненка

Росіяни вже знайшли американський слід

Не минулося і без згадки американських дронів. Мовляв, вони працювали спільно з українськими. Так, у момент буцімто атаки у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем перебував стратегічний дрон-розвідник RQ-4B-40 Global Hawk. Обмовимося, що це дійсно так, і це підтверджують дані Flightradar24.

Але це не є чимось дивним, адже ці безпілотники патрулюють простір довкола території нашої держави ще задовго до повномасштабного вторгнення. Тож і цього разу дрон залетів у нейтральний повітряний простір, щоб зафіксувати, якою є ситуація в регіоні.

Окупанти ж переконані, що місія американського БпЛА полягала у вивідуванні, де ж розташована російська ППО. Мовляв, атаку здійснили для того, щоб її розсекретити. Після чого США знатимуть уразливі місця захисту російського війська.

В ОК "Південь" іронічно прокоментували вибухи

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону прокоментувала ситуацію у Севастополі. Вона зазначила, що це їхня зона відповідальності, тож у командуванні пильно слідкують за всім, що там відбувається.

Гуменюк зазначила, що наразі готується офіційна відповідь, яка буде підкріплена фактами. Водночас пожартувала, що над бухтою пролітали ті самі "бойові комарі, які так турбують російську владу".

Варте уваги – у Повітряних силах припустили, коли буде новий масований удар: дивіться відео