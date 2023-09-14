Хай пливуть й у Казань, та корабель – не голка, – ВМС про переміщення суден Росії із Севастополя
Після атак по Севастопольському морському заводі Росія може відновити пошкоджені кораблі. Проте це коштуватиме їй дорожче, ніж побудувати заново корабель такого класу. Тому риторика росіян про відновлення суден є пропагандою.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі "Свобода. Ранок", що навіть переміщення російських кораблів не врятує їх від потенційних атак. Адже у ніч проти 13 вересня пошкоджень зазнали великий десантний корабель і підводний човен окупантів, пише 24 Канал.
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Що сказали наші Військово-морські сили про атаку по кораблях у Севастополі
Сергій Плетенчук розповів, що, попри те, що на території Криму є ще багато заводів, куди можна перемістити кораблі, та вберегти їх від обстрілів не просто.
Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель – це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія,
– заявив речник Військово-морських сил.
Сергій Плетенчук також розповів, що єдина серйозна проблема росіян – це логістика. Адже у ситуації, коли морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для російських окупантів у постачанні ресурсів на південь України, то для них можуть виникнути проблеми.
"Вони (російські окупанти – 24 Канал) можуть опинитися у такому стані, що в них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", – заявив речник Військово-морських сил.
Коротко про вибухи в Севастополі
- У ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі, за даними місцевих мешканців, пролунало 7 вибухів. Окупаційна так звана "влада" заявила, що нібито вони збили 7 з 10 крилатих ракет та ще 3 морських дрони.
- Після вибухів пожежі спалахнули в трьох місцях на території судноремонтного заводу: два – в Південній бухті й один – у Корабельній бухті.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав, що ця операція була "розумною та блискучою". Своєю чергою генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко додав, що пошкодження ВДК "Мінськ" та підводного ракетоносія "Ростов-на-Дону" суттєво зменшують можливості ворога.