Севастополь зазнав масованої атаки дронів

Тимчасово окупований Севастополь, що у Криму, знову був під атакою дронів. Так звана окупаційна "влада" заявила про "роботу ППО".

У ворожих телеграм-каналах вже орієнтовно о 3:33 15 липня зазначили, що у районі мису Фіолент гучно. До речі, там, найімовірніше, розміщені системи радіоелектронної боротьби росіян.

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Що відомо про вибухи в Криму

Російські телеграм-канали вже о 3:38 15 липня заявили, що безпілотники летіли на Севастополь. Через дві хвилини росіяни закрили Кримський міст.

Далі почали бідкатись, що нібито:

о 3:44 – у Севастополі було гучно . Вороги нібито збивають дрони;

. Вороги нібито збивають дрони; о 3:45 – немає сповіщення, ніякої сирени на Фіоленті, проте чутно вибухи;

о 3:48 – вибухи у районі мису Фіолент , нібито "працювала" ППО по дронах;

, нібито "працювала" ППО по дронах; о 3:51 – нібито дрони атакували місцевість Учкуївку на Південь;

о 4:00 – дрони могли летіти на ТЕС ;

; о 4:02 – моніторингові канали росіян заявили про масовану атаку дронів на різні райони Севастополя;

о 4:04 – дрони буцімто летіли в напрямку Балаклави.

Так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєва заявив, що нібито уламки дронів впали на території приватного будинку в районі Фіолента. Традиційно про пошкодження або знищення інших об'єктів вороги не розповіли.

До речі, тривожно на мисі Фіолент росіянам було 4 липня, коли у тому районі виднівся дим, а окупанти заявили про навчання.

Проте внаслідок атаки 1 липня Україна знищила там ворожий військовий склад, де могли бути боєприпаси або безпілотники "Шахед/Герань".