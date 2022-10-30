Знищено чи пошкоджено від 3 до 9 кораблів, – Риженко припустив наслідки вибухів у Севастополі

Унаслідок атаки по російських кораблях у Севастополі знищено чи пошкоджено від 3 до 9 кораблів. Серед них кораблі – носії ракет "Калібр", тож ударна спроможність росіян з моря знизиться.

Про це 24 каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України в 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. Раніше розслідувачі навели вагомі аргументи, що дрони таки пошкодили корабель "Адмірал Макаров".

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Скоординована атака на кораблі

Риженко зазначив, що була проведена скоординована атака на кораблі, катери, підрозділи забезпечення Росії, які базуються в Севастополі. Одночасно було залучено приблизно 10 літаючих безпілотників, і 6 – 8 морських безпілотних апаратів, дронів-камікадзе. У результаті, за різними даними, було пошкоджено від 3 до 9 російських кораблів.

Був пошкоджений фрегат "Адмірал Макаров", який зараз є флагманом флоту, і він буде на ремонті як мінімум 2 – 3 місяці, якщо будуть запасні частини. Це добре, тому що він регулярно обстрілює наші мирні міста ракетами "Калібр". Одним з таких обстрілів була атака на Вінницю в липні,

– зауважив заступник начальника штабу ВМС України в 2004 – 2020 роках.

Пошкоджені кораблі

Він продовжив, що також пошкоджений був ще ракетний корвет, на борту якого – 8 "Калібрів". Є інформація про пошкодження повітряним дроном тральника "Іван Голубець". Однак це старий корабель, якому вже майже 50 років. Також ще один десантний корабель. Це як мінімум.

"Є інформація про те, що знищений склад пального, який перебуває на узбережжі й належить Чорноморському флоту. Цікавий факт, який я прочитав у російських ЗМІ, це те, що 3 морських безпілотники зайшли на внутрішній рейд Севастополя. Для мене це показник того, що система охорони севастопольської морської бази не спрацювала", – наголосив Риженко.

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З 11 кораблів-ракетоносіїв залишилось 3

За його словами, у росіян з 11 кораблів, які теоретично могли бути носіями ракет "Калібр" у оперативному користуванні залишилось 3. Один фрегат "Адмірал Ессен" і 2 корвети. Ще 2 кораблі точно пошкоджено, 2 перебувають у Середземному морі з початку агресії, бо їх Туреччина не пропускає.

Ще для 4 патрульних кораблів зарезервовано місця, але їх немає. Тобто, їхня ударна спроможність значно знизилась. Раніше, в лютому, в березні, росіяни просто розстрілювали кораблі, які заходили в порти України,

– підкреслив заступник начальника штабу ВМС України в 2004 – 2020 роках.

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