Найскладніший ранг: окупанти визнали, що пожежу в Севастополі швидко не загасять
У Росії від ранку палає нафтобаза. Російські загарбники визнали, що її буде важко загасити.
Окупанти заявили, що зможуть потушити займання ввечері. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Рівень пожежі – 4 ранг
Окупаційна "влада" Севастополя заявила, що загалом пошкоджено 4 цистерни з паливом – на місці працюють 60 пожежників. Пожежі присудили 4 ранг – найскладніший з усіх можливих. Оскільки обсяг палива великий, займання локалізовували дуже довго. Цистерну, яка горить, заливали піною. Сусідні резервуари, які не загорілися, постійно охолоджують.
Більш ніж через 5 годин після вибуху окупанти відзвітували, що змогли локалізувати займання – відкритого вогню більше не видно. При цьому місцеві служби повідомили, що повністю пожежу планують загасити орієнтовно до 18:00. Щоб пришвидшити процес, окупанти підвезли до місця займання пожежний потяг.
Що відомо про "бавовну" в Севастополі
- Близько о 04:20 29 квітня в окупованому Севастополі пролунали 2 потужні вибухи. На нафтобазі у Козачій бухті виникла масштабна пожежа.
- Росіяни визнали, що вибухи стались на об'єкті, який не призначений для цивільних. Тому можна припустити, що це пальне було призначено для військової техніки. Окупанти стверджують, що бухту атакували українські безпілотники.
- Також місцеві гауляйтери повідомили, що ніхто з людей не постраждав.