В обід 27 лютого в Севастополі було чути звук вибуху. Місцеві розповідають, що від нього затрусилися вікна.

Вибух був далекий і не надто сильний. Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо

За інформацією ЗМІ, у Севастополі 27 лютого о 14:42 місцеві розповіли, що чули далекий вибух від якого затремтіло скло у вікнах.

Наразі обставини вибуху невідомі. Місцева влада також ніяк не прокоментувала інцидент.

Також відомо, що вранці 27 лютого у Севастополі вже звучали вибухи. Так званий губернатор міста Міхаіл Развожаєв повідомив, що це нібито Чорноморський флот Росії проводив тренування з протипідводно-диверсійного забезпечення.

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