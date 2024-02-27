У центрі Севастополя пролунав вибух, – ЗМІ
27 лютого 2024, 16:00Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
В обід 27 лютого в Севастополі було чути звук вибуху. Місцеві розповідають, що від нього затрусилися вікна.
Вибух був далекий і не надто сильний. Про це повідомляє Суспільне.
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Що відомо
За інформацією ЗМІ, у Севастополі 27 лютого о 14:42 місцеві розповіли, що чули далекий вибух від якого затремтіло скло у вікнах.
Наразі обставини вибуху невідомі. Місцева влада також ніяк не прокоментувала інцидент.
Також відомо, що вранці 27 лютого у Севастополі вже звучали вибухи. Так званий губернатор міста Міхаіл Развожаєв повідомив, що це нібито Чорноморський флот Росії проводив тренування з протипідводно-диверсійного забезпечення.
Вибухи у Криму: останні новини
- 26 лютого окупантам також було неспокійно у Севастополі. Увечері цього дня почала з'являтися інформація, що у місті чути гучні вибухи. Відомо, що було 5 – 6 вибухів, втім точної інформації про причини вибуху не було. Развожаєв повідомив, що тоді буцімто також проводилися профілактичні заходи для боротьби з підводними диверсійними силами та засобами.
- Очільник ГУР Кирило Буданов зауважив, що успішні операції ЗСУ та ГУР у Криму стали можливими завдяки місцевому населенню. За його словами, вони не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відстежувати всю оперативну обстановку на півострові та якнайшвидше передавати цю інформацію українським захисникам.