Безглузда смерть за шизофренію путіна: куди зникли фанати росії після "феєрверків" у Шахтарську

Родичі досі шукають "волонтерів", які зникли після масштабної демілітаризації складів б/к у Шахтарську 10 липня 2022 року.

Спритність HIMARS й ніякого шарлатанства

Як виявилось, там загинули десятки бойовиків терористичної псевдореспубліки. Усі соцмережі забиті оголошеннями про пошук зниклих.

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Нікчемно жили – нікчемно вмерли

Вибухи були такої сили, що мало що залишилося. Хіба що фрагменти тіл, які можна впізнати за ДНК.

Спочатку терористи повідомили лише про кількох загиблих "волонтерів молодої республіки", які нібито "розвантажували гуманітарку".

Родичі проросійських терористів досі продовжують їх шукати після вибухів у Шахтарську / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

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Решту, як зазвичай, навіть словом не згадали, ніби й не було таких людей. Оголосять зниклими, адже це дуже зручно. Не треба визнавати втрати та платити коменсації.

Отак, прийшла Росія, просто наловила на вулицях мужиків і тупо погнала на смерть. Всі ці люди загинули без жодного сенсу. Заради шизофренічних путінських фантазій про велич. І для росії цих смертей не існує. Навіть у статистику не потраплять.

До теми – як у Шахтарську демілітаризувався склад боєприпасів: дивіться відео