"Бавовна" завітала до Шахтарська на Донеччині: є влучання в нафтобазу
Гучно було у ніч проти 28 липня в поки окупованому Шахтарську на Донеччині. Окупанти традиційно заявляють про ракетний удар.
Цього разу про жодну успішну роботу ППО не мовиться, як це зазвичай буває. Натомість в окупаційній адміністрації Шахтарська визнали, що було влучання в нафтобазу, повідомляє 24 Канал.
До теми Втретє за тиждень: у Криму окупанти бідкаються про приліт по складу БК
"Бавовна" у Шахтарську: що відомо
Про вибухи в Шахтарську повідомили в мережі приблизно о 3 годині ночі. Згодом з'явилася інформація, що було влучання в нафтобазу.
Окупаційна адміністрація Шахтарська підтвердила приліт. Також там розповіли, що в результаті сталося займання нафтобази. Свідчать про це і відео, які публікують у мережі.
У Шахтарську приліт і пожежа на нафтобазі: дивіться відео
Наразі інформації більше немає, зокрема про масштаби пожежі та "бавовни" зокрема.
Як "бавовнятко" завітало в Шахтарськ: дивіться відео
Де розташовується Шахтарськ
Це місто в Горлівському районі Донецької області. Розташовується воно на річці Вільхова.
Поряд із Шахтарськом – зокрема, Хрустальний (колишній Красний Луч), Чистяково (Торез) та Хрестівка (Кіровськ). До Донецька – 57 кілометрів, а до Горлівки – майже 66 кілометрів.
З квітня 2014 року Шахтарськ перебуває у складі так званої "ДНР", де визнається де-факто адміністративним центром (але не частиною) Шахтарського району.
Де розташовується Шахтарськ: показуємо на карті
Останні "бавовни" на окупованих територіях
- У ніч проти 16 липня щонайменше 6 потужних вибухів пролунали в тимчасово окупованому Токмаку. Там ЗСУ успішно ліквідували ворожий завод та щонайменше 200 ворогів.
- У той же період були й прильоти по окупованих Олешках на Херсонщині. Відомо про удар по розташуванню окупантів.
- Також гучно було в Ясинуватій на Донеччині. Повідомляли про влучання у ворожий склад.
- Останнім часом "бавовнятко" дуже сильно полюбило Крим. Тут ледь не щодня щось вибухає: від Кримського мосту до аеродромів і складів.