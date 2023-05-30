Шемякіно чи Шмєкіно: "експерти" Скабєєвої не змогли вимовити назву міста на Бєлгородщині

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва покликала своїх колег-окупантів, щоб ті обговорили ситуацію на кордоні Росії та України. Однак запрошені гості осоромилися в етері та у черговий раз довели власну профнепридатність.

Пропагандисти Кремля знову публічно осоромилися. Це сталося під час етеру на російських телеканалах, передає 24 Канал.

Читайте також Демілітаризація Бєлгородщини йде за планом: у Шебекіно знову вибухи та пожежа

Що сказали запрошені "експерти"

Під час обговорення російсько-української війни один з пропагандистів не зміг правильно вимовити назву міста Шебекіно Бєлгородської області. Він почав говорити про ситуацію під Бєлгородом та раптом сказав про "інтенсивні обстріли Шемякіно".

Інший "експерт" спробував його тактично виправити. Але він теж помилився й сказав "Шмєкіно". Гість із ним погодився й тим самим довів, що він гадки не має, про що сам же розповідає.

Пропагандисти Кремля не можуть вимовити назву міста Шебекіно: відео

Інші конфузи російської пропаганди