У Шебекіно під Бєлгородом чули сирени: снаряд прилетів на один із заводів

У Росії знову неспокійно. Цього разу у Білгородській області повідомили про прильот.

Російські ЗМІ пишуть, що у Шебекіно було неспокійно. Там пролунала сирена, а місцеві пабліки писали про приліт на одному з підприємств міста, передає 24 Канал.

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Росіян просили пройти в укриття

У Білгородській області лунала сирена, тож місцеві телеграм-канали писали, що потрібно пройти в укриття. Адміністрація спочатку ніяк не коментувала інцидент, а потім таки повідомила, що "прильотів на територію міста не зафіксовано".

У Шебекіно лунала сирена: дивіться відео

Є приліт одного снаряда на територію промислового підприємства за межею житлової забудови,

– написав голова Шебекінського округу Володимир Жданов.

Він також зазначив, що постраждалих немає, а обстеження щодо руйнувань "проводитиметься вдень".

Ввімкнення сирени голова округу назвав "технічною помилкою".

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