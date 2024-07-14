Вибухи на Сумщині: над областю збили крилату ракету

Під час тривоги на Сумщині чули вибухи. Згодом стало відомо, що ППО відпрацювала по ворожому залізяччю.

Удень 14 липня в області було гучно.

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Що відомо про вибухи на Сумщині

Сьогодні, 14 липня, у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено ворожу крилату ракету,

– написали в Сумській ОВА о 17:26.

Тривога на Сумщині тривала понад дві години, почавшись із третьої дня. Відбій дали тільки о 17:13.

Ракети летіли на Київ

Також червоними були північні регіони, зокрема й Київ. Утім, у столиці швидко оголосили, що небезпека минула. Моніторингові канали писали, що на місто летить ракета, та за кілька хвилин повідомили, що вона припинила існування.