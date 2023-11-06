Завітала "кара небесна": Андрющенко розповів деталі "бавовни" у Сєдовому

Надвечір 5 листопада у селищі Сєдове сталася "бавовна" на російському складі з боєприпасами. Вони детонували до самого ранку, а окупанти вивезли чимало людей в напрямку Таганрога.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що Сєдове розташоване за 50 кілометрів від тимчасово окупованого Маріуполя.

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"Бавовна" в окупантів

За словами Петра Андрющенка, селище Сєдове було зачинене і перетворене на російську базу. Окупанти розміщувалися у приміщеннях пансіонатів, які розташовані там, і поруч облаштовували склади та ремонтні бази для техніки.

В один з таких складів завітала "кара небесна". Це важливо, оскільки значна частина вантажівок, які рухаються через Маріуполь, завантажуються саме там (у Сєдовому – 24 Канал),

– зазначив радник міського голови.

Вибухи на складах окупантів у Сєдовому: дивитись відео

Одразу після перших вибухів у Новоазовську зникло світло. Окупанти не випускали і не впускали місцевих мешканців навіть з пропискою та документами. А за іронією долі вибухи гриміли саме у пансіонаті "Дружба".

"Бавовна" у Сєдовому: основні новини