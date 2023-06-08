Ми ще нічого не починали, – боєць ЗСУ про успішну роботу артилерії на деяких напрямках

Росіяни ніде на території України більше не можуть почуватись у безпеці. Зброя, яка є в України, може дістати окупантів у будь-якій точці окупованих територій. Для загарбників це дуже погані новини. "Бавовни" буде більше.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, російські окупанти не звикли до того, що ЗСУ можуть діставати їхні склади та скупчення живої сили на деяких територіях. Це допомагає знищувати їх ще ефективніше.

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Окупанти в Луганську тепер "під прицілом"

У тимчасово окупованому Луганську 8 червня чули вибухи. Російські ЗМІ повідомляли про "успішну", як завжди, роботу ППО. Зауважимо, що раніше Луганськ був недосяжним для українських ракет. Через це там розмістили багато казарм, складів БК, баз для техніки та майстерні для її ремонту.

Одначе останнім часом там все більш неспокійно для росіян.

Зараз туди прилітає, а вони просто не встигають змінити місця дислокації. Звикли, що там вони недосяжні,

– зазначив Кирило Сазонов.

Зараз обставини працюють проти окупантів. Українська сторона намагається селити 5 – 8 бійців в окремому місці, адже більша кількість – спокуслива мішень для ворога. І хоч росіяни теж селяться малими групами, їхня дисципліна на такому низькому рівні, що це навпаки ніяк не допомагає. Їх краще тримати під постійним наглядом разом.

Однак, як показує досвід Макіївки в новорічну ніч і досвід Єнакієвого, коли вони збираються разом – за дивним збігом, туди щось прилітає.

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"Там вже нічого немає"

У Запоріжжі 8 червня також було гаряче. Міський голова Мелітополя Іван Федоров казав, що в Токмаку щонайменше 6 разів пролунали вибухи. "Бавовна" трапилась біля автотранспортного підприємства "МРЕО" та залізничного вокзалу.

Туди теж долітають наші ракети. Арта відпрацювала дуже гарно, тепер там нічого немає,

– розповів військовий.

На Запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Там працює українська артилерія, ракета та, мабуть, авіація.

"Але ми ще нічого не починали", – запевнив Сазонов.

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