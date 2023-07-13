Мінус завод, 200 окупантів, включно з "комендантом" міста: у Токмаку потужно прилетіло по ворогу
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Токмаку Збройні Сили України успішно ліквідували ворожий завод та щонайменше 200 ворогів. Під атаку потрапив і так званий ворожий "комендант", якого поставили вороги.
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у російських загарбників прилетіло по позиціях. Буквально 12 липня у ворогів було гучно в районі тимчасово окупованого Севастополя.
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Що відбувалось в росіян в Токмаку
У Токмаку Пологівського району Запорізької області наші Сили оборони вдало відпрацювали по ворожих позиціях. Іван Федоров, посилаючись на дані розвідки, розповів, що наші військові ліквідували:
- Ковальсько-штампувальний завод;
- орієнтовно 200 російських загарбників разом із комендантом міста.
Як наслідок, працівники федеральної служби безпеки Росії в паніці вивозять свої сім'ї.
Рашисти, за прогнозом спека лише посилюватиметься. Мандруйте на свої болота – там безпечніше,
– закликав ворогів міський голова Мелітополя.
Втрати росіян: останні новини
- Станом на ранок 13 липня російські окупанти тільки за останню добу втратили на війні в Україні 510 солдатів. З 24 лютого 2022 року – вже 236 040 бійців. Також окупанти втратили сотні одиниць техніки.
- Депутат Запорізької районної ради Антон Жук розповів, що росіяни всю ніч проти 13 липня вивозили з готелю "Дюна" у Бердянську тіла загиблих окупантів. Адже туди прилетіло. Вороги стверджують, що британська ракета Storm Shadow.
- Варто додати, що, ймовірно, саме у цьому готелі у росіян мінуснувся генерал Олег Цоков. Згодом те, що він відправився на "концерт Кобзона", підтвердили й у Росії.