Мінус завод, 200 окупантів, включно з "комендантом" міста: у Токмаку потужно прилетіло по ворогу

13 липня 2023, 19:20
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Джерело:

Іван Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку Збройні Сили України успішно ліквідували ворожий завод та щонайменше 200 ворогів. Під атаку потрапив і так званий ворожий "комендант", якого поставили вороги.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у російських загарбників прилетіло по позиціях. Буквально 12 липня у ворогів було гучно в районі тимчасово окупованого Севастополя

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Що відбувалось в росіян в Токмаку

У Токмаку Пологівського району Запорізької області наші Сили оборони вдало відпрацювали по ворожих позиціях. Іван Федоров, посилаючись на дані розвідки, розповів, що наші військові ліквідували:

  • Ковальсько-штампувальний завод;
  • орієнтовно 200 російських загарбників разом із комендантом міста.

Як наслідок, працівники федеральної служби безпеки Росії в паніці вивозять свої сім'ї. 

Рашисти, за прогнозом спека лише посилюватиметься. Мандруйте на свої болота – там безпечніше,
– закликав ворогів міський голова Мелітополя.  

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Автор: Діана Квасневська